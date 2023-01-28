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嘉義梅山樟樹湖櫻穀王滿開 夢幻粉紅吸引遊客賞櫻趣
大年初七，位於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里處路旁的「櫻穀王」河津櫻達滿開，今年花期晚2周剛好在春節假期盛開，浪漫粉紅美景，吸引許多遊客特別前往賞花拍美照。
樟湖湖櫻穀王河津櫻是太和村茶農王富宸14年前所種的，王富宸表示，這棵櫻花是2009年李登輝之友會送給中和國小的，當時送給每位家長，每個人都有一棵，他3年前在櫻花樹下建造了一座穀倉，除讓拍照更有特色，穀倉也作為茶屋及在地農產品銷售的場所。
到訪遊客林香伶說，盛開的櫻花樹真的很美很好拍，近年都有到樟樹湖來賞櫻穀王，今年特別帶父親及女兒來賞櫻，女兒沒來過，還逗趣問說樟樹湖的湖在哪？才知道這裡是太和村的最高點地名，此區所產的高山茶也堪稱品質最佳最穩定。
自然生態觀察家暨攝影師蘇家弘表示，今年櫻穀王河津櫻比較晚開2至3周，現在是觀賞最佳時機，天氣晴朗拍攝較佳，他呼籲，民眾來賞花拍照，請愛護櫻花樹，不要攀折花枝，因為會影響它的生長，希望每位遊客都能欣賞到最美的櫻花勝景。
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