把握春假出遊時機 台南警加強三井OUTLET與高鐵站疏導
春節連假最後3天出遊時機，台南歸仁分局指出，為避免高鐵台南站和三井outlet購物中心周邊道路車多壅塞，影響到高鐵乘客搭車的權益，持續加強高鐵特區的交通疏導，全力維護高鐵乘客搭車的權益和行車安全。
有關交通疏導措施如下：
一、高鐵台南站周邊：在高鐵台南站出口1、出口4的旅客下車處、和出口2、出口3的U型車道載客區，及歸仁大道、歸仁十路、歸仁十三路等重要路口或交通要道，增派警力加強疏導。另外，三井outlet購物中心也有聘請義交及保全人員在停車場周邊，協助疏導車流。
二、台86線快速公路下歸仁匝道：往中正南路二段途中，如出現前往高鐵台南站的回堵車流，會立即通報高速公路局交控中心，在台86線西往東也就是關廟方向10.6公里處的電子看板，託播改道訊息，提醒用路人「前往三井或高鐵站，請改下大潭交流道左側匝道」，以有效疏導車流。
歸仁警分局長邱顯良指出，春節連假期間如遇到交通管制，請用路人配合提前改道，並依照路口交通疏導人員指揮行車、耐心駕駛。同時注意沿路的電子看板等，掌握即時路況及替代道路資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言