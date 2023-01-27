把握春假出遊時機 台南警加強三井OUTLET與高鐵站疏導

春節連假最後3天出遊時機，台南歸仁分局指出，為避免高鐵台南站和三井outlet購物中心周邊道路車多壅塞，影響到高鐵乘客搭車的權益，持續加強高鐵特區的交通疏導，全力維護高鐵乘客搭車的權益和行車安全。

有關交通疏導措施如下：

一、高鐵台南站周邊：在高鐵台南站出口1、出口4的旅客下車處、和出口2、出口3的U型車道載客區，及歸仁大道、歸仁十路、歸仁十三路等重要路口或交通要道，增派警力加強疏導。另外，三井outlet購物中心也有聘請義交及保全人員在停車場周邊，協助疏導車流。

二、台86線快速公路下歸仁匝道：往中正南路二段途中，如出現前往高鐵台南站的回堵車流，會立即通報高速公路局交控中心，在台86線西往東也就是關廟方向10.6公里處的電子看板，託播改道訊息，提醒用路人「前往三井或高鐵站，請改下大潭交流道左側匝道」，以有效疏導車流。