快訊

陳明通請辭 介文汲直言：蔡英文要讓「他」痛不欲生

把握春假出遊時機 台南警加強三井OUTLET與高鐵站疏導

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
歸仁警分局指出，為避免高鐵台南站和三井outlet購物中心周邊道路車多壅塞，影響到高鐵乘客搭車的權益，持續加強高鐵特區的交通疏導。圖／讀者提供
歸仁警分局指出，為避免高鐵台南站和三井outlet購物中心周邊道路車多壅塞，影響到高鐵乘客搭車的權益，持續加強高鐵特區的交通疏導。圖／讀者提供

春節連假最後3天出遊時機，台南歸仁分局指出，為避免高鐵台南站和三井outlet購物中心周邊道路車多壅塞，影響到高鐵乘客搭車的權益，持續加強高鐵特區的交通疏導，全力維護高鐵乘客搭車的權益和行車安全。

有關交通疏導措施如下：

一、高鐵台南站周邊：在高鐵台南站出口1、出口4的旅客下車處、和出口2、出口3的U型車道載客區，及歸仁大道、歸仁十路、歸仁十三路等重要路口或交通要道，增派警力加強疏導。另外，三井outlet購物中心也有聘請義交及保全人員在停車場周邊，協助疏導車流。

二、台86線快速公路下歸仁匝道：往中正南路二段途中，如出現前往高鐵台南站的回堵車流，會立即通報高速公路局交控中心，在台86線西往東也就是關廟方向10.6公里處的電子看板，託播改道訊息，提醒用路人「前往三井或高鐵站，請改下大潭交流道左側匝道」，以有效疏導車流。

歸仁警分局長邱顯良指出，春節連假期間如遇到交通管制，請用路人配合提前改道，並依照路口交通疏導人員指揮行車、耐心駕駛。同時注意沿路的電子看板等，掌握即時路況及替代道路資訊。

警方在高鐵台南站旅客下車處和載客區，及歸仁大道、歸仁十路、歸仁十三路等重要路口或交通要道，增派警力加強疏導。圖／讀者提供
警方在高鐵台南站旅客下車處和載客區，及歸仁大道、歸仁十路、歸仁十三路等重要路口或交通要道，增派警力加強疏導。圖／讀者提供
警方提醒，行車經過高鐵台南站周邊，遇到車流量大時，一定要慢行並且保持路口淨空，才能減少車流交織，維持行車順暢。圖／讀者提供
警方提醒，行車經過高鐵台南站周邊，遇到車流量大時，一定要慢行並且保持路口淨空，才能減少車流交織，維持行車順暢。圖／讀者提供

高鐵 台南

延伸閱讀

影／麗寶Outlet迎財神人潮多 渡假區每天平均來客數近4萬人次

三井LaLaport進軍高雄鳳山 取得都市設計審議許可

台中LaLaport開幕人潮爆滿！停車場卻空蕩蕩　機車大量違停「行人難行」

台中LaLaport試營運第二天一樣人潮爆滿！「違規亂象頻傳」三井公關回應了

相關新聞

人潮就是商機！台南春節遊客突破550萬 商圈業績增加5成

南市政府觀光旅遊局統計，春節連假除夕至初五為止，主要景點參觀人數已累積突破550萬，其中鹽水月津港燈節及龍崎空山祭超過3...

雲林遊子提早北返 縣內景點還是有觀光人車潮

大年初六，天氣暖和，雲林地區返北車潮高峰時段已過，不過轄內的出遊人潮不減，古坑、斗六、北港等鄉鎮知名景點仍湧入許多遊客，...

賞李花如賞雪景 嘉義瑞里科子林李花爆開景緻壯觀

梅花開完李花接棒盛開，嘉義縣梅山鄉瑞里166縣道73.9公里處的「科子林紅肉李觀光果園」李花進入盛開季節，滿山頭雪白浪漫...

台南夯景點 全台唯一「日治榮町片場」春節限定開放

台南鹽水不只有月津港燈節，當地岸內影視基地首座「清代漢人市街」場景因拍攝公視夯劇「斯卡羅」聲名大噪，第二座時代場景「日治...

嘉義港口宮青農擲11聖筊獲轎車 甜蜜說要用來做這件事

嘉義縣東石港口宮春節擲筊活動，從大年初一至初五連五天讓香客參加轎車及金媽祖擲筊比賽，今天初六廟方頒獎，第一大獎是1輛18...

退休學者把人生苦的體悟變體會 帶外國友人親近身障

退休學者鍾紹崑多年前開始在雲林縣愛無礙協會擔任志工，陪伴身障者，他也為了照顧故鄉褒忠的弱勢學生，返鄉定居，但在2年前發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。