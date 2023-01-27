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人潮就是商機！台南春節遊客突破550萬 商圈業績增加5成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市海安商圈夜間街頭表演，吸引大小朋友觀賞。圖／台南市經發局提供
台南市海安商圈夜間街頭表演，吸引大小朋友觀賞。圖／台南市經發局提供

南市政府觀光旅遊局統計，春節連假除夕至初五為止，主要景點參觀人數已累積突破550萬，其中鹽水月津港燈節及龍崎空山祭超過30萬人參與，白河關子嶺風景區逾11萬人上山泡湯吃雞，六甲落羽松季逾3萬人走訪；人潮帶動商機，經發局表示，國華街、安平老街、海安路與孔廟等商圈，春節期間初估帶動店家營業額成長5成以上。

觀旅局指出，大年初五單日湧進的觀光人潮，市區國華海安商圈、花園夜市、小西門商圈、南紡商圈及赤崁樓與孔廟文化園區周邊等景點，有近24萬人排隊逛街熱鬧滾滾盛況空前；安平老街、新化老街、鹽水老街、菁寮老街等也有近9萬的人潮造訪；戶外自然生態與博物館舍景點，虎頭埤風景區、頑皮世界野生動物園、烏山頭水庫風景區、柳營尖山埤渡假村、十鼓仁糖文創園區、山上水道博物館及左鎮化石園區、大魚的祝福、林默娘公園、漁光島及黃金海岸也有逾5萬人參觀。

今天初六國華海安商圈、小西門商圈、南紡商圈、安平老街、鹽水老街、新化老街、赤崁樓與孔廟文化園區周邊也湧進逾5萬人逛街購物。虎頭埤風景區、關子嶺風景區、梅嶺風景區、山上花園水道博物館、頑皮世界野生動物園、德元埤荷蘭村等景區也吸引逾萬人。

新化虎頭埤風景區於春節期間在園區廣場內特別展出高度約5米超Q大型氣球公仔「魚頭君」，展期將至元宵節(2月5日)止，打卡拍照還可以參加抽獎活動，園區「全齡式地景遊憩場」有友善溜滑梯、攀爬遊具及迷你滑草坡道(滑草板須自備)等多項設施，適合親子野餐同樂。鹽水岸內影視基地初5至初7限定開放，全台唯一穿越時空日治商業街景，順遊月津港燈節，沉浸漫步小鎮月之美術館中。

觀旅局建議春節尾聲，可往海線的北門遊客中心、井子腳鹽田、將軍漁港及七股鹽山，認識台南特有的曬鹽文化，往山線有豐富的戶外自然景區與多條登山健行甩油路線，歷史文化古蹟寓教於樂，夜間安排龍崎光節空山祭、鹽水月津港燈節及普濟殿燈會，享受炫彩華麗的燈光饗宴。

經發局指出，國華友愛、赤崁、安平、中正等商圈是台南一級美食小吃區，蜿蜒巷弄和安平古堡、赤崁樓等歷史悠久的古蹟都是受歡迎走春景點。月津港燈節往春節到元宵估逾60萬遊客到訪，帶動鹽水、後壁商圈人潮，菁寮老街充滿懷舊老店與古樸的街道，也是貫穿俗女養成記第一季和第二季的主要場景，春節期間遊客跟隨陳嘉玲的腳步，細細品味菁寮老街的獨特風情。

台南購物節登錄金額已近60億元，經發局表示，民眾只要在2月28日前將台南消費滿百元發票登錄購物節官網，就有機會抱走豐富大獎，1月起加碼推出「周周抽光陽電動機車」活動， 2月5日汽車得主即將揭曉、壓軸大獎價值近千萬的全新美屋也即將於3月5日抽出，請把握機會。

台南市國華街人潮絡繹不絕。圖／台南市經發局提供
台南市國華街人潮絡繹不絕。圖／台南市經發局提供
台南安平老街商圈人潮不斷。圖／台南市觀旅局提供
台南安平老街商圈人潮不斷。圖／台南市觀旅局提供
春節連假台南市海安商圈不少遊客尋美食逛街。圖／台南市經發局提供
春節連假台南市海安商圈不少遊客尋美食逛街。圖／台南市經發局提供

老街 春節 月津港

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