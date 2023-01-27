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雲林遊子提早北返 縣內景點還是有觀光人車潮

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
大年初六，天氣暖和，雲林地區返北車潮高峰時段已過，轄內國道1號、國道3號路段車流多為平順，部分則車多。圖／翻攝自高速公路1968
大年初六，天氣暖和，雲林地區返北車潮高峰時段已過，轄內國道1號、國道3號路段車流多為平順，部分則車多。圖／翻攝自高速公路1968

大年初六，天氣暖和，雲林地區返北車潮高峰時段已過，不過轄內的出遊人潮不減，古坑、斗六、北港等鄉鎮知名景點仍湧入許多遊客，另轄內國道1號、國道3號部分路段車多，行車速度60至80公里左右，警方提醒駕駛人務必保持精神開車，並留意行車安全。

國道1號雲林系統斗南北向路段目前時速每小時40至60公里左右，斗南至虎尾路段則約每小時56公里左右，車流稍多；而今天仍有不少民眾把握好天氣，至古坑綠色隧道採買伴手禮和當地農產，鄰近的台78線快速道路、國道3號古坑交流道及周邊路段則交通順暢，未出現壅塞情形。

隨著收假車潮湧現，目前國道1號西螺服務區北上、南下停車場皆滿；國道3號車流順暢，古坑服務區停車場約8、9成滿，有意休憩的駕駛人可下載1968 App追蹤最新狀況。

大年初六，天氣暖和，雲林地區返北車潮高峰時段已過，轄內國道1號、國道3號路段車流多為平順，部分則車多。圖／翻攝自高速公路1968
大年初六，天氣暖和，雲林地區返北車潮高峰時段已過，轄內國道1號、國道3號路段車流多為平順，部分則車多。圖／翻攝自高速公路1968
大年初六，天氣暖和，雲林地區返北車潮高峰時段已過，轄內國道1號、國道3號路段車流多為平順，部分則車多。圖／翻攝自高速公路1968
大年初六，天氣暖和，雲林地區返北車潮高峰時段已過，轄內國道1號、國道3號路段車流多為平順，部分則車多。圖／翻攝自高速公路1968
大年初六，天氣暖和，雲林地區返北車潮高峰時段已過，轄內國道1號、國道3號路段車流多為平順，部分則車多。圖／翻攝自高速公路1968
大年初六，天氣暖和，雲林地區返北車潮高峰時段已過，轄內國道1號、國道3號路段車流多為平順，部分則車多。圖／翻攝自高速公路1968

國道 古坑

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