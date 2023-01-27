台南夯景點 全台唯一「日治榮町片場」春節限定開放

台南鹽水不只有月津港燈節，當地岸內影視基地首座「清代漢人市街」場景因拍攝公視夯劇「斯卡羅」聲名大噪，第二座時代場景「日治時期榮町片場」，是全台唯一日治商業街景，春節大年初五至初七限定開放3天，民眾走春還可看精心打扮的Coser們合影，入夜後榮町場景華燈初上，可重溫復古懷舊新年氛圍，全家一起觀看露天電影。

文化局表示，岸內糖廠影視基地第二座時代場景「日治時期榮町片場」，是目前全台唯一日治商業街景，還原台北榮町通、本町通的交叉路口（今北市重慶南路、衡陽路口），以及4棟商店經典建築，可支援日治後期至國民政府遷台重要歷史題材影視作品，

岸內影視基地平日不開放，年初五至初七辦理「榮町散策-偶遇穿越時空的Cos角色」活動，首日就吸引全家老少走春及對電視、電影有興趣的民眾湧進岸內影視基地，與電影、動漫角色的Coser合影。

陳先生說，特地帶家人一起來參觀，除了回味記憶裡的岸內糖廠外，看到基地內老建築新風貌，感到感動，期待未來岸內影視基地全面開放，讓更多人可以看到不一樣的岸內糖廠，也能藉此提升在地觀光。

「岸內星空電影院」首日登場的是經典動畫《魔法阿嬤》，台中劉先生表示，一直很期待岸內影視基地再次開放，活動現場有舒適的木質躺椅、好吃的點心、還能享受獨一無二的拍片場景觀影體驗，大人小孩都玩得很開心，下次開放還想再來。鹽水國小及岸內國小師生也相約一起看露天電影，還更穿著復古裝扮的民眾融入時代氛圍前來參加活動。

台南市文化局表示，岸內影視基地是由台南市政府與文化部攜手合作，打造的專業影視拍片場域，平時僅提供劇組拍攝無外開放，1月26日至28日僅開放3天，下午1點至5點「榮町散策」、下午5點至8點「岸內星空電影院」，27日是《花甲大人轉男孩》以及28日《聽見歌在唱》 陪伴大家歡慶新年。