嘉義港口宮青農擲11聖筊獲轎車 甜蜜說要用來做這件事

嘉義縣東石港口宮春節擲筊活動，從大年初一至初五連五天讓香客參加轎車及金媽祖擲筊比賽，今天初六廟方頒獎，第一大獎是1輛1800cc轎車，由23歲嘉義縣鹿草青農王俊昇以連擲11聖筊奪得，他說，「要當新娘車」結婚要用這輛新車來迎娶美嬌娘，讓一旁女友及準岳父母聽了相當開心。

王俊昇表示，第一次參加港口宮擲筊博轎車，大年初三跟女友到港口宮擲筊，擲到第5個聖筊時就開始緊張發抖，很感謝港口宮媽祖保庇他得到最高11筊，今年打算跟女友結婚，要用這輛新車迎娶；女友甜笑說，很開心；準岳母也說，這輛新車當禮車很棒。

年紀最小的得獎者是來自竹北的2歲半弟弟吳豐穎，大年初四阿公阿嬤帶他前來參加擲筊比賽，阿嬤說，賽前問他想拿哪個獎？他就說，要擲摩托車給阿嬤騎，要阿嬤帶他出去玩，沒想到上場就一口氣連擲9個聖筊，獲得1輛摩托車。

第二獎1500cc轎車由雲林縣斗南鎮許秀妍許秀妍擲10筊得獎，由媽媽代為上台領獎，獲獎的轎車將給雙胞胎姊姊使用。另引人關注的5尊金媽祖，其中一尊由8歲李姓男童擲11筊獲得，他說，要放在家裡的客廳，讓阿公一進門看到就很開心。