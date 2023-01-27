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嘉義港口宮青農擲11聖筊獲轎車 甜蜜說要用來做這件事

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草青農王俊昇首度參賽，就擲11個聖筊贏得轎車，他感謝媽祖保佑，新車要拿來當新娘禮車。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣鹿草青農王俊昇首度參賽，就擲11個聖筊贏得轎車，他感謝媽祖保佑，新車要拿來當新娘禮車。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣東石港口宮春節擲筊活動，從大年初一至初五連五天讓香客參加轎車及金媽祖擲筊比賽，今天初六廟方頒獎，第一大獎是1輛1800cc轎車，由23歲嘉義縣鹿草青農王俊昇以連擲11聖筊奪得，他說，「要當新娘車」結婚要用這輛新車來迎娶美嬌娘，讓一旁女友及準岳父母聽了相當開心。

王俊昇表示，第一次參加港口宮擲筊博轎車，大年初三跟女友到港口宮擲筊，擲到第5個聖筊時就開始緊張發抖，很感謝港口宮媽祖保庇他得到最高11筊，今年打算跟女友結婚，要用這輛新車迎娶；女友甜笑說，很開心；準岳母也說，這輛新車當禮車很棒。

年紀最小的得獎者是來自竹北的2歲半弟弟吳豐穎，大年初四阿公阿嬤帶他前來參加擲筊比賽，阿嬤說，賽前問他想拿哪個獎？他就說，要擲摩托車給阿嬤騎，要阿嬤帶他出去玩，沒想到上場就一口氣連擲9個聖筊，獲得1輛摩托車。

第二獎1500cc轎車由雲林縣斗南鎮許秀妍許秀妍擲10筊得獎，由媽媽代為上台領獎，獲獎的轎車將給雙胞胎姊姊使用。另引人關注的5尊金媽祖，其中一尊由8歲李姓男童擲11筊獲得，他說，要放在家裡的客廳，讓阿公一進門看到就很開心。

港口宮主委張萬傳指出，今年春節吸引10萬起跳信眾到廟裡參拜，擲筊博轎車及金媽祖活動，從初一到初五進行，添香油錢1000元可參與一次轎車擲筊，5天統計約2800多人參與。

最小得獎者是來自竹北的2歲半弟弟吳豐穎，大年初四阿公阿嬤帶他前來參加擲筊比賽，上場連擲9個聖筊，獲得1輛摩托車送給阿嬤。記者呂慧瑜／攝影
最小得獎者是來自竹北的2歲半弟弟吳豐穎，大年初四阿公阿嬤帶他前來參加擲筊比賽，上場連擲9個聖筊，獲得1輛摩托車送給阿嬤。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣東石港口宮春節擲筊比賽，今天初六頒獎給所有得獎人，現場喜氣洋洋。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣東石港口宮春節擲筊比賽，今天初六頒獎給所有得獎人，現場喜氣洋洋。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣鹿草青農王俊昇（右二）擲11個聖筊贏得轎車，女友及準岳父母陪同欣喜領大獎。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣鹿草青農王俊昇（右二）擲11個聖筊贏得轎車，女友及準岳父母陪同欣喜領大獎。記者呂慧瑜／攝影

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