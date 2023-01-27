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退休學者把人生苦的體悟變體會 帶外國友人親近身障

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
退休學者鍾紹崑發生重大車禍後變成重度殘障，面對人生巨變體會很深，今天帶3名外國友人遊歷雲林，體驗「手搖車」與身障者共融。記者陳苡葳／攝影
退休學者鍾紹崑發生重大車禍後變成重度殘障，面對人生巨變體會很深，今天帶3名外國友人遊歷雲林，體驗「手搖車」與身障者共融。記者陳苡葳／攝影

退休學者鍾紹崑多年前開始在雲林縣愛無礙協會擔任志工，陪伴身障者，他也為了照顧故鄉褒忠的弱勢學生，返鄉定居，但在2年前發生嚴重車禍，一度被醫生宣判可能終生癱瘓，後靠毅力復健1年，即使回不去原來的行動力，但已能靠自己力量站起來。

他在人生巨變中體會很深，今天帶著3名外國友人參訪雲林，並體驗「手搖車」，與身障者共融，交換學習彼此的生活經驗。

鍾紹崑自美國科研機構貝爾實驗室退休，當志工時，發現台灣有一群為了身障者努力的團體，而在自身發生重大車禍後變成重度殘障後，有了深刻體會，除發現以前未能看見的身障需求，也明白為何「無障礙」對身障者有多重要。

鍾紹崑說，大部分身障者會害怕走出來，因此他在輔仁大學幫助一群身障者，希望今天3名來自海地、布吉納法索與厄瓜多爾的外國友人，此行除遊歷斗南鎮，最重要的是和身障朋友面對面交流。

「好酷的輔具！」「它能讓我一邊運動一邊前行！」愛德華、寶拉坐上手搖車，體會先天障礙者是如何從120公分視角，一路克服身心難題，敞開心門、走出家門。

愛無礙協會理事長陳明瑟表示，輔具對身障者來說非常重要，除了個人的心要走出來，透過輔具走到寬廣世界，再加上社會的無障礙環境，就是身障者與社會共融的關鍵。

為了更落實精神理念，陳明瑟也正研發身障者「人生的哈雷」，他回收二手腳踏車，取材堪用零件，依個別障別需求，打造專屬車頭，透過不同角度，量身定做身障者的「夢想」，他強調，只要哪個部位還能動，身心靈就不會一直不舒服，真心表現自己的人，都值得被看見、被學習。

來自布吉納法索的愛德華（右）試乘體驗身障者的交通工具「手搖車」驚呼連連。記者陳苡葳／翻攝
來自布吉納法索的愛德華（右）試乘體驗身障者的交通工具「手搖車」驚呼連連。記者陳苡葳／翻攝
來自厄瓜多爾的寶拉（左）試乘體驗身障者的交通工具「手搖車」，對於能一邊運動、一邊前行的功能感到驚奇。記者陳苡葳／翻攝
來自厄瓜多爾的寶拉（左）試乘體驗身障者的交通工具「手搖車」，對於能一邊運動、一邊前行的功能感到驚奇。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣愛無礙協會正在依身障者個別需求研發「人生的哈雷」，希望圓滿每位群友「走出家門的夢想」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣愛無礙協會正在依身障者個別需求研發「人生的哈雷」，希望圓滿每位群友「走出家門的夢想」。記者陳苡葳／攝影
退休學者鍾紹崑（右一）今天帶3名外國友人遊歷雲林，體驗「手搖車」與身障者共融。記者陳苡葳／攝影
退休學者鍾紹崑（右一）今天帶3名外國友人遊歷雲林，體驗「手搖車」與身障者共融。記者陳苡葳／攝影

身障者 雲林 車禍

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