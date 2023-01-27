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除夕至今到台南遊客破550萬人 民宿訂房多100%一房難求

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南普濟殿、鹽水老街等景點吸引大批民眾賞燈。記者周宗禎／翻攝
台南普濟殿、鹽水老街等景點吸引大批民眾賞燈。記者周宗禎／翻攝

台南市政府觀光旅遊局統計除夕到今天每天上午9點到下午5點，到台南市觀光的遊客已超過550萬人。民宿整體訂房率幾乎都是100%、春節期間一房難求。

局長郭貞慧表示，春節台南活動玩不完，有廟宇燈會等傳統文藝深度體驗，還有湖光山色、濱海、風景美拍與親子等多樣行程，熱門景點熱鬧滾滾。安平、鹽水、新化及菁寮老街也有近10萬人潮。

適合闔家戶外健行郊遊的關子嶺、梅嶺、虎頭埤、烏山頭水庫等風景區與柳營尖山埤渡假村、十鼓仁糖文創園區、山上水道博物館及左鎮化石園區與鹽水月津港燈節到今天依舊人潮洶湧。

十鼓文創園區於新春期間推出新設施，除鼓樂表演，也有各種極限挑戰設施及美食，春節至今吸引2萬名遊客。台灣歷史博物館運用國文庫2.0中年節氣氛的素材，包含飲食器具、兔子形象與賀年卡等元素，推出具創意與包容性的活動，展館內還設置「兔兔來了」主題拍照打卡區，自春節展出到2月12日，也有1萬多名遊客參觀。

觀局表示，預估出遊車潮會持續到明天，市區8小時平均交通量成長一成，除國道春節疏運措施，市府於安平、梅嶺、六甲落羽松、菁寮老街及鹽水月津港等地有安排接駁車供民眾搭乘。過年期間來台南商圈及旅遊景點消費購物，2月28日前將消費滿百元發票登錄購物節官網，有「周周抽光陽電動機車」活動，汽車得主將在2月5日揭曉、價值近千萬全新住屋3月5日抽出。旅遊景點及活動相關資訊在2023台南行春網、台南旅遊網及台南旅遊粉絲團。

春節期間虎頭埤風景區親子遊客眾多。記者周宗禎／翻攝
春節期間虎頭埤風景區親子遊客眾多。記者周宗禎／翻攝
春節期間台南湧入超過550萬遊客。記者周宗禎／翻攝
春節期間台南湧入超過550萬遊客。記者周宗禎／翻攝
春節至今台灣歷史博物館每天遊客絡繹不絕。記者周宗禎／翻攝
春節至今台灣歷史博物館每天遊客絡繹不絕。記者周宗禎／翻攝
春節期間虎頭埤風景區親子遊客眾多。記者周宗禎／翻攝
春節期間虎頭埤風景區親子遊客眾多。記者周宗禎／翻攝
春節期間虎頭埤風景區親子遊客眾多。記者周宗禎／翻攝
春節期間虎頭埤風景區親子遊客眾多。記者周宗禎／翻攝

台南 春節 月津港

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