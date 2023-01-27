安南水上運動中心完工！輕艇、盪槳池...也有親水廣場

位在台南市安南區嘉南大圳旁的「安南水上運動中心」已完工，全白流線型建築搭配水上浮動碼頭設置，營造親水環境，目前正辦理促參招商作業程序，設有輕艇划船艇庫、體能訓練室、盪槳池等，並規畫有親水廣場，結合水域運動及休閒遊憩，打造親水休閒的園區。

為配合體育署開放水域資源，發展水域運動競技訓練政策，台南市政府在嘉南大圳鹽水溪排水段旁設立「安南水上運動中心」，去年完工，設有輕艇划船艇庫、體能訓練室、盪槳池、浴廁、辦公室、浮動碼頭等。除了具備訓練、競賽、遊憩等功能，中心旁也規畫親水廣場、休憩空間。

市長黃偉哲表示，為推動水域運動發展，市府向中央爭取1.1億元工程費用，其中體育署補助7690萬元，南市府配合自籌3310萬元，建置水上訓練中心，可作為選手培訓及盥洗用途，除了提供培訓選手良好訓練環境及停放船艇所需外，也是一處可以舉辦輕艇賽事的極佳場地，同時能吸引更多人體驗SUP及獨木舟。

安南水上運動中心座落於九份子新興發展社區，未來也可成為社區居民休閒散步賞景的好去處，市府表示，目前規畫結合鄰近台江國家公園、台江文化中心等景點，營造出可親近歷史及水上遊憩的觀光動線，提升水上運動量能、帶動地區文化觀光發展。