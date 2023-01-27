遊客中心洗手台淤積成災 嘉市府呼籲發揮公德心愛惜使用

嘉義市政府為服務遊客去年於KANO園區入口處興設嘉市首座遊客服務中心，並設置公廁，連假以來頗獲好評，昨天卻出現洗手台淤塞溢滿狀況，遊客見狀直搖頭；市府觀光新聞處表示，已派員清理完成，查出係因被飲料添加物堵塞，呼籲民眾發揮公德心，愛惜公共設施。

另時有親子貪圖方便直接穿越馬路，人車爭道險象環生，市府呼籲行人遵守交通規則、駕駛禮讓行人。

觀光新聞處表示，新春時節遊客眾多，KANO遊客中心公廁洗手台因被仙草、蒟蒻等飲料添加物堵塞，昨日接獲通報後，即聯繫清潔廠商清理完成。歡迎遊客來嘉遊玩，由於嘉義市垃圾不落地行之有年，開放空間均未設置垃圾桶，籲請民眾發揮公德心，愛惜公共設施，共同維護環境整潔。

近來全台各地頻傳行人交通意外，引起各界重視行人安全，遊客中心去年11月啟用，不少親子貪圖方便直接穿越道路，而緊鄰遊客中心的停車場車輛出入頻繁，對於行人違規行徑，不少汽車用路人以不友善態度因應，常發生人車爭道險象環生景象。