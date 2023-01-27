南市蛋黃區3座立體停車場今年完工啟用 紓解停車不易

台南市政府全力推動重大建設並推動管考機制，由副市長定期召開台南市政府重大公共建設推動會報，更針對重要個案計畫進行評核與檢討定期召開會議，市長黃偉哲任內獲前瞻計畫補助經費989.87億元，完工率逾8成以上，今年有多項重大建設工程陸續完工，包括3座立體停車場。

研考會主委陳淑姿表示，市府積極申請前瞻計畫經費新建9座立體停車場，其中3座將於今年完工啟用，包括「台南市水萍塭公園地下停車場新建工程」、「台南市中西區體3地下停車場新建工程」以及「台南市東區青年路停E8立體多目標停車場新建工程」，3座停車場完工後將提供共計1139席汽車停車位、180席機車停車位，可望有效紓解台南停車問題。

另市府辦理的重大公共建設在今年底前可完工案件預計有62案，總經費共118億元1754萬元。包括水利設施、交通建設、教育設施、體育場館、農業設施等等，涵括市政建設各個面向，均衡各區發展，研考會依據市長政見積極辦理重大建設計畫執行之追蹤、協調及管制，以服務代替管考，協助市府各機關解決困難，達成市長的施政願景。

研考會指出，除定期召開會議以管考案件之執行進度辦理成效，在會中協商解決困難問題外，研考會透過「多目標智慧管理系統」多元整合，有效提升行政效能，更是市府推動重大公共建設的最佳利器。透過專案管理及數位治理之整合，中央考核去年一般性補助款基本設施補助計畫，台南市政府獲評定99.9分，為全國第一。