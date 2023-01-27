失業者看過來 南市勞工局開設70班次職訓課程3月底招生

為協助失業者習得一技之長，台南市勞工局開辦失業者職業訓練辦理美容美髮類、電腦資訊類、餐飲服務類、專業服務類及專業設計類等5大類課程與照顧服務員課程，另為因應新住民、中高齡就業需求，開辦形象整體造型設計培訓班(新住民專班)、及坐月子照顧服務人員訓練班(中高齡專班)，共計辦理逾70班次，將於3月底開始陸續招生。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，凡符合特定對象失業者(就業保險被保險人非自願離職者、獨力負擔家計者、中高齡、高齡者、長期失業者、原住民、身心障礙、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者…等)資格，參加職前訓練可全額補助訓練費用，一般失業者參加訓練則補助80%。

相關課程資訊可於3月底至永華市政中心、民治市政中心以及所轄各就業服務台索取招生簡章，或至勞工局職訓就服中心網站以及台灣就業通查詢，失業者職前訓練也可至全國7-11統一超商「i-bon」系統「下載－政令宣導－台南市政府找頭路」免費查詢；民政市政中心(06)6330820分機302~304、306、307、永華市政中心(06)2991111分機7776、7777、7780、1810，都有專人提供服務。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲非常重視人才培育工作，勞工局為協助失業者習得一技之長，開辦失業者職業訓練至今已辦理452班次，培育1萬2369人，2017年起開辦照顧服務員職業訓練，已經培育5791名照顧服務員，透過CPR急救、居家用藥安全、急症處理、清潔、翻身拍背、正確餵食等課程，讓學員具備扎實的照顧服務知識與職能，更採取訓用合一策略，結合用人單位辦理就業媒合、協助就業，訓後就業率達8成以上，有效協助就業弱勢者重返職場。