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台南市拚路平 5條道路年後施工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南山區大內區南181線、南182線及玉井區南185等路段的路面改善，春節過後進場施工。圖／工務局提供
台南山區大內區南181線、南182線及玉井區南185等路段的路面改善，春節過後進場施工。圖／工務局提供

台南市政府工務局表示，秉持市長黃偉哲「道路改善一條一條做下去」的路平政策，工務局戮力以赴執行路平專案不停歇！去年度列入做路平專案改善的路段，目前仍有5條路段 (3標案)準備進場施工，為避免影響走春交通，預計年後施工，今年4月可完成。

工務局表示，去年度路平預算4.35億元，計畫改善42路段(分20標案)，改善68.8公里，已完成37個路段 (17標案)，已改善58.542公里。尚待完成路平改善的路段包括，北區中華北路大港觀海橋至文賢路，安南區海佃路二段（安通路五段至同安路）及山區大內區南181線、南182線及玉井區南185等路段的路面改善。

海佃路二段(安通路五段至同安路)，改善總長度約1006公尺，平均路寬約24公尺，並新設左轉車道，總經費約3000萬元，管線單位配合人手孔蓋下地共119座；中華北路(大港觀海橋至文賢路)，改善總長度約1120公尺，平均路寬約25公尺，總經費約1670萬元，管線單位配合人手孔蓋下地共76座，其他工程包括既有分隔島打除修復、路面高程調整平順並同鋪面改善等，都預計今年4月完工。

另外，大內區南181線、南182線及玉井區南185等路段改善總長度約6734公尺，平均路寬約9公尺，總經費約3130萬元，管線單位配合人手孔蓋下地共105座，及路面高程調整平順並同鋪面改善等，預計今年3月完工。

台南市北區中華北路大港觀海橋至文賢路，1公里多路面改善，春節過後進場施工。圖／工務局提供
台南市北區中華北路大港觀海橋至文賢路，1公里多路面改善，春節過後進場施工。圖／工務局提供
台南市安南區海佃路二段（安通路五段至同安路）1公里多路面改善，春節過後進場施工。圖／工務局提供
台南市安南區海佃路二段（安通路五段至同安路）1公里多路面改善，春節過後進場施工。圖／工務局提供

路平專案 台南

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