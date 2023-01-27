阿里山國家森林遊樂區神怡橋野溪景緻 成遊憩新亮點

阿里山國家森林遊樂區春節不打烊，林務局嘉義林區管理處推薦民眾春節訪園區走春，賞阿里山神怡橋下方野溪整治成效，享受生態景觀、永續環境生態保育「明月林間照，清泉石上流」的美景。

2020年7月完工的神怡橋下方野溪工程，在2021年榮獲第21屆公共工程金質獎優等；嘉義林管處指出，主要目的為保護森林鐵路及兩側邊坡基礎，防止更嚴重崩塌產生，在主辦團隊及協力廠商的努力下，成功結合治山防災與生態復育的成果。

嘉義林管處表示，配合重新改建神木車站，第二期「神怡橋下方防砂整治工程」，也於2022年3月竣工，加強穩固車站基礎及一期工程下方結構，保障上游遊憩場域的安全，讓路經的遊客可以得到觀賞性與安全性質量雙重的提升。

考量地貌及水文特徵等條件，嘉義林管處運用阿里山二萬坪地區現地致災塊石，以漿砌工法砌築護岸及固床工，護岸採多元線型變坡設計，防止溪水沖刷外，緩坡處也能作為動物通道供當地飛禽走獸移動取水，而弧形固床工則可穩定溪水流心不致溢流，保護溪床不受淘刷的功能。