快訊

開壓歲錢專戶存基金 陪孩子學操盤和聰明消費

日本數百間學校收炸彈威脅！嫌犯揚言放「逾330個炸彈」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山國家森林遊樂區神怡橋野溪景緻 成遊憩新亮點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義林管處於阿里山國家森林遊樂區神怡橋兩期整治工程，保全周邊檜木群及神木車站等重要設施。圖／林務局嘉義林管處提供
嘉義林管處於阿里山國家森林遊樂區神怡橋兩期整治工程，保全周邊檜木群及神木車站等重要設施。圖／林務局嘉義林管處提供

阿里山國家森林遊樂區春節不打烊，林務局嘉義林區管理處推薦民眾春節訪園區走春，賞阿里山神怡橋下方野溪整治成效，享受生態景觀、永續環境生態保育「明月林間照，清泉石上流」的美景。

2020年7月完工的神怡橋下方野溪工程，在2021年榮獲第21屆公共工程金質獎優等；嘉義林管處指出，主要目的為保護森林鐵路及兩側邊坡基礎，防止更嚴重崩塌產生，在主辦團隊及協力廠商的努力下，成功結合治山防災與生態復育的成果。

嘉義林管處表示，配合重新改建神木車站，第二期「神怡橋下方防砂整治工程」，也於2022年3月竣工，加強穩固車站基礎及一期工程下方結構，保障上游遊憩場域的安全，讓路經的遊客可以得到觀賞性與安全性質量雙重的提升。

考量地貌及水文特徵等條件，嘉義林管處運用阿里山二萬坪地區現地致災塊石，以漿砌工法砌築護岸及固床工，護岸採多元線型變坡設計，防止溪水沖刷外，緩坡處也能作為動物通道供當地飛禽走獸移動取水，而弧形固床工則可穩定溪水流心不致溢流，保護溪床不受淘刷的功能。

神怡橋下方野溪經兩期工程整治，保全神怡橋、神木車站、巨木群棧道等園區內重要設施，除提升遊客活動的安全性，也兼顧環境永續經營，營造多樣性流況與生機盎然的自然環境，已成為阿里山國家森林遊樂區新地標景緻。

阿里山國家森林遊樂區神怡橋整治工程減輕對生態環境衝擊，後續追蹤也發現猴群等野生動物停留嬉戲。圖／林務局嘉義林管處提供
阿里山國家森林遊樂區神怡橋整治工程減輕對生態環境衝擊，後續追蹤也發現猴群等野生動物停留嬉戲。圖／林務局嘉義林管處提供
阿里山國家森林遊樂區神怡橋下野溪整治，以砌石間孔隙讓植物自然生長回復生機盎然。圖／林務局嘉義林管處提供
阿里山國家森林遊樂區神怡橋下野溪整治，以砌石間孔隙讓植物自然生長回復生機盎然。圖／林務局嘉義林管處提供
阿里山國家森林遊樂區神怡橋下野溪整治後，弧形多變設計護岸展現塊石之美。圖／林務局嘉義林管處提供
阿里山國家森林遊樂區神怡橋下野溪整治後，弧形多變設計護岸展現塊石之美。圖／林務局嘉義林管處提供
阿里山國家森林遊樂區神怡橋下野溪整治後，以塊石重建溪床護甲層加強保護力。圖／林務局嘉義林管處提供
阿里山國家森林遊樂區神怡橋下野溪整治後，以塊石重建溪床護甲層加強保護力。圖／林務局嘉義林管處提供

阿里山 嘉義 森林遊樂區

延伸閱讀

阿里山農民發展林下經濟 種菇養蜂產品供不應求

初三阿里山公路下山車潮湧現 39k兩轎車疑對撞幸無人傷

阿里山蒸汽火車修復　遊客體驗老火車頭運轉魅力

阿里山限定 一種飛行生活觀文創品「森，2488」開賣

相關新聞

台南市拚路平 5條道路年後施工

台南市政府工務局表示，秉持市長黃偉哲「道路改善一條一條做下去」的路平政策，工務局戮力以赴執行路平專案不停歇！去年度列入做...

阿里山國家森林遊樂區神怡橋野溪景緻 成遊憩新亮點

阿里山國家森林遊樂區春節不打烊，林務局嘉義林區管理處推薦民眾春節訪園區走春，賞阿里山神怡橋下方野溪整治成效，享受生態景觀...

預算增至500萬元 台南今年擴大公寓大廈修繕補助

台南市許多老舊公寓大廈等不到修繕補助，紛紛表達希望市府提高預算，市長黃偉哲昨天宣布，今年起擴大補助「公寓大廈共用部分維護...

雲林北港武德宮單日湧10萬人 嘉市大福興宮拋繡球聯誼熱絡

春節期間廟宇人氣旺，雲林北港武德宮平均單日湧進10萬人，信眾祈福補財庫的金紙堆成山高，不時有崩塌「土石流」奇景，被上傳打...

雲林最強母女檔超會說！家族辦桌慶得獎 她也是座上賓

有雲林縣最強「麥克手」之稱的黃密家，反應快、口才佳，代表雲林縣參加全國語文競賽社會組比賽多達6次屢獲獎，2012年奪下閩...

遇寒流雲林空氣品質一度亮紅燈 「這些族群」需避免外出

雲林地區前天受今年入冬最冷寒流南下影響，濁水溪高灘地砂石遭強勁的東北季風刮起，塵土飛揚，沿岸西濱大橋、自強大橋、高鐵橋及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。