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雲林最強母女檔超會說！家族辦桌慶得獎 她也是座上賓

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣國小退休校長張照權（左一）今在斗南餐廳「辦喜宴」，慶賀太太黃密家（左二）、大女兒張東慈（右二）、二女兒張東瑋（右一）拿下全國語文競賽3座特優獎紀錄，縣長張麗善（中）是座上賓。圖／黃密家提供
雲林縣國小退休校長張照權（左一）今在斗南餐廳「辦喜宴」，慶賀太太黃密家（左二）、大女兒張東慈（右二）、二女兒張東瑋（右一）拿下全國語文競賽3座特優獎紀錄，縣長張麗善（中）是座上賓。圖／黃密家提供

雲林縣最強「麥克手」之稱的黃密家，反應快、口才佳，代表雲林縣參加全國語文競賽社會組比賽多達6次屢獲獎，2012年奪下閩南語組第1名，其2名擔任教師的女兒表現也不遜色，分獲前年及去年的教師組特優，家人今為母女3人辦桌慶賀，縣長張麗善與親友都是座上賓，大家一起在大年初五共享這份喜悅。

黃密家自學校行政人員退休，先生張照權則是國小退休校長，其子女甚至孫輩也承傳到2人的演說、寫作等專才，各個「說一口好話、寫一手好字」，是縣賽、全國賽的常勝軍。

黃密家說，自己沒接受特別訓練，演說功力都是來自生活互動扎根，起初是在友人鼓勵、半推半就下參賽，因為賽制是當場抽出題目的即席演說，她一心只想著「不會獎很丟臉」，逼自己前進，孰料屢獲獎，認為這一切都是天時地利人和，60歲6度參賽，成功奪特優，寫下演說人生巔峰紀錄。

黃密家說，前年大女兒、二女兒分別代表雲林及台中參加全國語文競賽，大女兒張東慈獲教師組閩南語朗讀特優，但二女兒張東瑋征戰堪稱難度最高的教師組國語演說失利，家人不敢慶祝，去年她重披戰袍，一舉打敗來自各地的菁英國文老師攻下特優，張家上下歡天喜地，今在斗南群星餐廳「辦喜宴」，為母女3人拿下3座特優獎紀錄喝采。

黃密家形容，張家父與子擅長寫作，偏「文場」人才，母女檔則是很會說，是「武場」人才，專精語文領域的這家人，其實各個都還會演奏樂器，大年初一下午還在自家庭院舉辦家族音樂會，多達60名親友共襄盛舉，場面溫馨熱鬧。

黃密家說，她做每件事情，以「玩的心情認真做」，開心分享、散播歡樂與喜悅，家人間彼此影響，快樂就是最重要的事。

有雲林縣最強「麥克手」之稱的黃密家（左一）與先生、國小退休校長張照權（右一）專長演說、寫作，其女兒張東慈（左二）、張東瑋（右二）表現也相當傑出，先後獲得全國語文競賽特優獎。圖／民眾提供
有雲林縣最強「麥克手」之稱的黃密家（左一）與先生、國小退休校長張照權（右一）專長演說、寫作，其女兒張東慈（左二）、張東瑋（右二）表現也相當傑出，先後獲得全國語文競賽特優獎。圖／民眾提供
雲林縣國小退休校長張照權一家，大年初一在自家庭院舉辦家族音樂會，表演者全是自家人，即使信手捻來合奏一曲，也展現十足默契。圖／黃密家提供
雲林縣國小退休校長張照權一家，大年初一在自家庭院舉辦家族音樂會，表演者全是自家人，即使信手捻來合奏一曲，也展現十足默契。圖／黃密家提供

雲林 語文競賽

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