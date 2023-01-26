快訊

北京現50年最低溫 江蘇-7℃滿桌酒席菜夾不動

高山症四肢無力慘被棄隊 南橫登山客求援：同行7人全走光

明寒流來襲一夜變天！9縣市低溫特報 探10度以下

遇寒流雲林空氣品質一度亮紅燈 「這些族群」需避免外出

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府環保局出動霧砲車抑塵。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府環保局出動霧砲車抑塵。圖／雲林縣政府提供

雲林地區前天受今年入冬最冷寒流南下影響，濁水溪高灘地砂石遭強勁的東北季風刮起，塵土飛揚，沿岸西濱大橋、自強大橋、高鐵橋及雲林崙背、二崙等鄉鎮均籠罩在一片灰濛濛環境之中，崙背測站測得的懸浮微粒濃度偏高，空氣品質一度亮「紅燈」警戒，所幸今日轉為「黃燈」普通等級，部分鄉鎮「綠燈」良好等級，不過明天將再迎來一波寒流，環保局副局長黃富義今天表示可能會再有境外汙染物移入，提醒提抗力較弱的民眾盡量不要外出。

黃富義說，前天因寒流南下，沿海陣風明顯增大，加上目前是濁水溪枯水期，強風將河床上細小砂石顆粒揚起，致沿海或空曠處發生揚塵，空氣品質不佳，視線也變得灰濛濛，環保局成立抑塵防治指揮中心，啟動洗掃街、霧砲等抑制揚塵，並請工地加強工區灑水、覆蓋裸露地，工廠機具也配合降載。

另，為減少擾動揚塵，中區水資源局持續增加集集攔河堰放流量，第4河川局也開啟22口伏流水水井水線，及出動水車進行灑水作業等，並發送簡訊提醒濁水溪沿岸村里和相關單位加強自我防護，經持續監測空品數據，今日縣內空品已轉普通至良好等級。

黃富義指出，今天的環境風場為東北東至偏東風，西半部地區位在背風側，擴散條件稍差，易累積汙染物，不過空氣品質尚可，民眾可把握時間外出；明、後再迎來一波寒流，環境風場為偏北風，可能夾帶微量境外汙染物，雲林沿海地區因風速較強，揚塵現象可能再度發生並影響空品與能見度，民眾務必留意防範。

黃富義提醒，患有呼吸道疾病或哮喘的民眾、老人或兒童等抵抗力較弱族群，在空品不良期間應加強防護，避免外出或從事劇烈戶外活動，並隨時注意空氣品質變化，相關資訊可上網至「空氣品質監測網」，或下載「環境資訊整合」App查詢。

濁水溪沿岸居民家中環境常因揚塵現象而覆蓋一層塵土，直言「就算勤勞清潔，過沒多久又會髒！」記者陳苡葳／攝影
濁水溪沿岸居民家中環境常因揚塵現象而覆蓋一層塵土，直言「就算勤勞清潔，過沒多久又會髒！」記者陳苡葳／攝影
前天寒流南下引發濁水溪揚塵，沿岸的雲林縣居民趁今天空氣品質好轉，趕緊清洗汽車上厚厚一層塵土。記者陳苡葳／攝影
前天寒流南下引發濁水溪揚塵，沿岸的雲林縣居民趁今天空氣品質好轉，趕緊清洗汽車上厚厚一層塵土。記者陳苡葳／攝影

空氣品質 寒流 濁水溪 雲林

延伸閱讀

下探10度！明寒流來襲一夜變天 台中以北9縣市發布低溫特報

嘉義清晨5艘波特船雲林外海翻覆 海空搜索5人平安獲救

初六起寒流發威 嘉義縣政府呼籲農漁業做好防寒措施

明天寒流南下挾境外空汙 高屏周六恐亮「橘燈」

相關新聞

初五開工遊客多 台南民宿一房難求 訂房率高達9成8

今年春節10天連假，今天雖是大年初五開工日，台南仍有不少遊客，關子嶺風景區一早即有逾5千人登山、享美食，頑皮世界野生動物...

大年初六有寒流 雲林空氣品質有變化「這族群」要注意

雲林地區前天受今年入冬最冷寒流南下影響，濁水溪高灘地砂石遭強勁的東北季風刮起，塵土飛揚，沿岸西濱大橋、自強大橋、高鐵橋及...

嘉義單身男女拋繡球 女站高空機拋繡球 男生爭搶險跌

嘉義市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，今年大年初五復辦未婚男女聯誼活動，女生54人報名、男生250多人，廟方安排女生站高空作業...

雲林好好玩！初五出遊人潮暴增 「這些景點」車多

今天大年初五，雲林地區陽光露臉，氣溫回暖，知名的古坑綠色隧道、劍湖山世界及斗六膨鼠森林公園等景點，湧現大批出遊人車潮，警...

大年初五 台南小吃一級戰區國華街一早即湧現人龍

大年初五，台南市區今天上午即出現人潮，許多店家都大排長龍，中西區國華街小吃一級戰區從早餐到午餐時間持續有大批遊客湧入，一...

大年初五參拜大廟 黃偉哲龍崎文衡殿參香、發紅包

兔年迎春，台南市長黃偉哲春節期間馬不停蹄至各區大廟參拜，誠心祈求國泰民安，市民安居樂業，疫情早日退散。台南市長黃偉哲大年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。