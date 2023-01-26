遇寒流雲林空氣品質一度亮紅燈 「這些族群」需避免外出
雲林地區前天受今年入冬最冷寒流南下影響，濁水溪高灘地砂石遭強勁的東北季風刮起，塵土飛揚，沿岸西濱大橋、自強大橋、高鐵橋及雲林崙背、二崙等鄉鎮均籠罩在一片灰濛濛環境之中，崙背測站測得的懸浮微粒濃度偏高，空氣品質一度亮「紅燈」警戒，所幸今日轉為「黃燈」普通等級，部分鄉鎮「綠燈」良好等級，不過明天將再迎來一波寒流，環保局副局長黃富義今天表示可能會再有境外汙染物移入，提醒提抗力較弱的民眾盡量不要外出。
黃富義說，前天因寒流南下，沿海陣風明顯增大，加上目前是濁水溪枯水期，強風將河床上細小砂石顆粒揚起，致沿海或空曠處發生揚塵，空氣品質不佳，視線也變得灰濛濛，環保局成立抑塵防治指揮中心，啟動洗掃街、霧砲等抑制揚塵，並請工地加強工區灑水、覆蓋裸露地，工廠機具也配合降載。
另，為減少擾動揚塵，中區水資源局持續增加集集攔河堰放流量，第4河川局也開啟22口伏流水水井水線，及出動水車進行灑水作業等，並發送簡訊提醒濁水溪沿岸村里和相關單位加強自我防護，經持續監測空品數據，今日縣內空品已轉普通至良好等級。
黃富義指出，今天的環境風場為東北東至偏東風，西半部地區位在背風側，擴散條件稍差，易累積汙染物，不過空氣品質尚可，民眾可把握時間外出；明、後再迎來一波寒流，環境風場為偏北風，可能夾帶微量境外汙染物，雲林沿海地區因風速較強，揚塵現象可能再度發生並影響空品與能見度，民眾務必留意防範。
黃富義提醒，患有呼吸道疾病或哮喘的民眾、老人或兒童等抵抗力較弱族群，在空品不良期間應加強防護，避免外出或從事劇烈戶外活動，並隨時注意空氣品質變化，相關資訊可上網至「空氣品質監測網」，或下載「環境資訊整合」App查詢。
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