嘉義單身男女拋繡球 女站高空機拋繡球、男生爭搶險跌

嘉義市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，今年大年初五復辦未婚男女聯誼活動，女生54人報名、男生250多人，廟方安排女生站高空作業機上，升到2樓高度拋下繡球，有男子為爭搶還跌倒，氣氛熱烈。廟方表示，報名人數創新高，顯見疫情影響交友，也促成1對男女成為眷屬，前來還願，希望協助「脫單」。

「我愛月老逗陣來作伴真愛聯誼」今年有高雄來的女生結伴報名，其中1人說，擇偶條件有孝順父母、體貼另一半，另名女子指出，「相處起來開心就可以了，沒特別要求」。

廟方為了讓女子能將繡球，精準投擲到看對眼、較心儀的男子手中，首度出動高空作業機，希望丟得更精準；當54名女子一一站上時，獲得熱烈響應，整場男生們舉手作勢要接，更有女生拋出後，男生為了搶下而重心不穩，更有2名男子為了爭搶繡球，一起摔到地上，不過起身後沒有再搶。

接到繡球的男生說，「超級開心」，也有人反而緊張起來，說「腦筋一片空白」。

由於有大多數男生沒接獲繡球，第2階段廟方安排「月老來電call out」，原本拋接到繡球的男女組合，再隨機抽出2名男子，形成1女、3男在台上聯誼，互相加LINE留聯絡方式，主持人還拋出問答題，某組的3男被問「如果今天你的女朋友約會遲到了，你會怎麼樣？」分別回答「沒關係，慢慢來」、「買個東西等她」、「繼續等，打電話問是否發生事情」，並都表示不會生氣。

此外，曾經參加大福興宮單身聯誼活動的1對男女，成功結為連理，今天拿著喜帖到廟裡，低調還願，感謝月老的助攻。