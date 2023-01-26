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雲林好好玩！初五出遊人潮暴增 「這些景點」車多

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
今天大年初五，劍湖山世界入園人潮比昨天成長3成。圖／劍湖山世界提供
今天大年初五，劍湖山世界入園人潮比昨天成長3成。圖／劍湖山世界提供

今天大年初五，雲林地區陽光露臉，氣溫回暖，知名的古坑綠色隧道、劍湖山世界斗六膨鼠森林公園等景點，湧現大批出遊人車潮，警方表示，至目前為止各景點周邊路段車多，不過縣內車流壅塞的高峰已過，今起車輛陸續北移，仍提醒駕駛人留意行車速度與安全。

斗六膨鼠森林公園首度舉辦2023斗六燈會，公園內座落高達6公尺的「元氣兔」主燈，雙手揮舞元氣棒，成為新年走春最可愛且備受矚目的地標，元氣濃濃、元氣湧泉、元氣AR宇宙、元氣滿滿活力斗六、幸福不倒翁、幸福兔you、威樂虎、元氣叢林、月光兔、歌舞之地等裝置燈飾同步登場。

即使是白天，還無法見到璀璨的花燈閃耀，不過連日來仍有許多家庭及親子到場合影留念與逛市集，直呼「晚上燈光美、氣氛節，但白天更好拍！」路旁停車格始終停滿車輛，不少人選擇在1、2公里外路邊停車，改步行走到公園遊逛、野餐。

古坑綠色隧道、蜜蜂故事館等觀光景點今也是擠滿了人，周邊停車場幾乎快停滿，每逢過年過節人潮倍數暴增的劍湖山世界，在新春期間也祭出多重門票優惠回饋遊客，加上兒童玩國推出全球首座「戽斗星球樂園」與園內正綻放的山茶花、梅花的景致，今天入園人潮更比昨天成長3成。

縣警局交通隊表示，雲林縣壅塞車流多在大年初一左右，至大年初四期間，台19線車流最多，以至北港武德宮、北港朝天宮參拜的車輛為多，不過高峰時段已過，今大年初五北返車流較多、縣內各路段多為出遊人潮，目前交通情況平順。

今天大年初五，雲林地區陽光露臉、氣溫回暖，知名的古坑綠色隧道、劍湖山世界及斗六膨鼠森林公園等景點湧現大批出遊人車潮，也陸續有車輛北返。記者陳苡葳／攝影
今天大年初五，雲林地區陽光露臉、氣溫回暖，知名的古坑綠色隧道、劍湖山世界及斗六膨鼠森林公園等景點湧現大批出遊人車潮，也陸續有車輛北返。記者陳苡葳／攝影
雲林縣內知名古坑綠色隧道周邊路段車多。記者陳苡葳／攝影
雲林縣內知名古坑綠色隧道周邊路段車多。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「2023斗六燈會」在膨鼠森林公園舉辦至3月31日，不少家庭、親子利用白天入園遊逛、拍照與野餐。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「2023斗六燈會」在膨鼠森林公園舉辦至3月31日，不少家庭、親子利用白天入園遊逛、拍照與野餐。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「2023斗六燈會」在膨鼠森林公園舉辦至3月31日，不少家庭、親子利用白天入園遊逛、拍照與野餐。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「2023斗六燈會」在膨鼠森林公園舉辦至3月31日，不少家庭、親子利用白天入園遊逛、拍照與野餐。記者陳苡葳／攝影

斗六 北港朝天宮 劍湖山世界 古坑 塞車

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