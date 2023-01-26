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初五開工遊客多 台南民宿一房難求 訂房率高達9成8

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
今年春節10天連假，今天雖是大年初五開工日，台南仍有不少遊客。圖／台南市政府提供
今年春節10天連假，今天雖是大年初五開工日，台南仍有不少遊客。圖／台南市政府提供

今年春節10天連假，今天雖是大年初五開工日，台南仍有不少遊客，關子嶺風景區一早即有逾5千人登山、享美食，頑皮世界野生動物園上午也有逾3千人入園，熱門商圈人潮絡繹不絕，民宿整體訂房率已高達9成8，一房難求。

南市觀旅局長郭貞慧指出，初五一早維持初四的旅遊熱潮，國華海安商圈、安平老街、鹽水老街、新化老街赤崁樓與孔廟文化園區周邊湧進逾5萬人逛街購物。市區熱門商圈及景點在過年期間已吸引逾22萬遊客；安平老街、鹽水老街、新化老街及菁寮老街也有近9萬人潮走訪。

戶外健行賞花郊遊的景點包括關子嶺風景區、梅嶺風景區、虎頭埤風景區、烏山頭水庫風景區、柳營尖山埤渡假村、十鼓仁糖文創園區、山上水道博物館及左鎮化石園區有逾5萬人參觀。鹽水月津港燈節光是昨天即有5萬人造訪。

郭貞慧說，今年春節活動玩不完，除了廟宇燈會等傳統文藝深度體驗導覽，還有湖光山色、濱海、風景美拍與親子等多樣行程，今天台南民宿的整體訂房率已高達9成8，一房難求。

南市府預估，出遊車潮將持續至1月28日初七，除了國道春節疏運措施外，市府在安平、梅嶺、六甲落羽松、菁寮老街及鹽水月津港等地都有安排接駁車供民眾搭乘使用。

過年期間到台南商圈及旅遊景點消費購物還能參加台南購物節活動，只要在2月28日前將台南消費滿百元發票登錄購物節官網，就有機會抱走豐富大獎。市府表示，1月起加碼推出「周周抽光陽電動機車」活動；汽車得主將在2月5日揭曉、價值近千萬的全新美屋也將於3月5日抽出。

今年春節10天連假，今天雖是大年初五開工日，台南仍有不少遊客。記者鄭維真／攝影
今年春節10天連假，今天雖是大年初五開工日，台南仍有不少遊客。記者鄭維真／攝影

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