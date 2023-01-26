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大年初五 台南小吃一級戰區國華街一早即湧現人龍

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南中西區國華街為小吃一級戰區，今天一早即開始湧進大批遊客。記者鄭維真／攝影
台南中西區國華街為小吃一級戰區，今天一早即開始湧進大批遊客。記者鄭維真／攝影

大年初五，台南市區今天上午即出現人潮，許多店家都大排長龍，中西區國華街小吃一級戰區從早餐到午餐時間持續有大批遊客湧入，一名從台北來的張姓遊客說，「今年過年假期較長，想趁機吃遍台南知名小吃！」

台南市區今天早上8點多即有許多店家出現人龍，包括阿松割包、金得春捲、阿村牛肉湯等國華街知名小吃，以及周邊的丹丹漢堡等，都湧進遊客排隊，為避免交通紊亂、違停，警方一早就出勤站崗。

中午用餐尖峰時刻，海安路、保安路等都人車潮擠擠；市區景點包括赤崁樓、孔廟等也都有許多遊客走春。

台南市長黃偉哲表示，台南全區有37個行政區，每區都有值得全國遊客行春遊玩的景點，除了繁華熱鬧的城區，還能到濱海區域大啖海味，以及走入山區享受林間靜謐，觀旅局在虎頭埤風景區還有展出5公尺高的大型氣球公仔「魚頭君」，展期到2月5日元宵節，遊客除了可到此漫步綠林道，大小朋友也能來玩全齡式的地景遊憩場。

台南中西區國華街為小吃一級戰區，今天一早即開始湧進大批遊客。記者鄭維真／攝影
台南中西區國華街為小吃一級戰區，今天一早即開始湧進大批遊客。記者鄭維真／攝影

台南市長 小吃 元宵節

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