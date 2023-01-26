大年初五參拜大廟 黃偉哲龍崎文衡殿參香、發紅包

兔年迎春，台南市長黃偉哲春節期間馬不停蹄至各區大廟參拜，誠心祈求國泰民安，市民安居樂業，疫情早日退散。台南市長黃偉哲大年初五一大早也來到龍崎區文衡殿發放開運紅包，向現場民眾拜年，並發放開運紅包。

大年初五是五路財神的生日，也是習俗迎財神的大日子，一大清早百工百業轟隆轟隆喜迎財神，希望鴻兔大展財運大發。

市長黃偉哲表示，新年的開始要有新氣象，落實青銀福利，是他最重視的事情，包含將生育獎勵金第1、2名子女調高至2萬元，老人健保福利金則依照所得稅率發放，55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3000元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人1萬2000元，100歲以上長者每人2萬元。

民政局長姜淋煌說，台南是眾神之都，春節期間各大廟宇都有迎財神相關活動，歡迎市民朋友攜家帶眷一起參加，祈求平安好運到，並祝賀各位市民朋友金兔年各行各業事業順利。

市長黃偉哲一大早抵達現場，並在文衡殿董事長陳慶飛、主委陳健斌、立委王定宇、市議員陳皇宇、區長顏振羽等地方人士陪同入廟參拜後，即開始向民眾拜年並發放開運紅包。