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減少錯失領取機會！台南2月起可在戶所申請育兒津貼

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市育兒津貼申請，2月1日起可由各戶政事務所協助代收。圖／台南市社會局提供
台南市育兒津貼申請，2月1日起可由各戶政事務所協助代收。圖／台南市社會局提供

過去育兒津貼採2階段申請，家長到戶政事務所替新生兒完成戶口申報後，要到區公所申請育兒津貼，但許多家長因忙於產婦及幼兒照顧問題，會忘記去區公所，想到時已錯失數個月的領取機會，台南市為減少類似狀況發生，2月1日起將在戶政事務所提供一站式窗口，簡化申請流程，免除家長往返戶政事務所及區公所奔波之苦。

南市社會局指出，育兒津貼與托育補助今年1月起取消排富規定後，全市符合申請條件的0至2歲幼兒，約新增1600名，受惠幼童達1萬9459人。

依現行規定，家中育有未滿2歲兒童的家庭，由親屬自行照顧者，可申請育兒津貼，去年8月起育兒津貼已調為第1名子女每月5000元，第2名子女6000元，第3名以上子女7000元；送托至托嬰中心或保母照顧者，則申請托育補助，也調整為第1名子女每月8500元，第2名子女9500元，第3名子女1萬500元，以上2項補助均屬申請制且不得重複請領。

社會局表示，因現行育兒津貼採申請制，許多新生兒父母會忘記申請育兒津貼，造成遲延或無法追溯的損失，為了簡化申請流程及保障家長權益，特別商請民政局各戶政事務所提供單一申請窗口，2月1日起市民到戶政事務所進行新生兒出生登記時，可直接申請生育獎勵金及育兒津貼，再由戶政事務所將育兒津貼申請書轉交區公所，審查後核發育兒津貼。

到戶政事務所申請育兒津貼時，申請人需攜帶新生兒父母雙方身分證正本、印章，以及父母身分證正反面、郵局帳號影本、剛辦理完成的戶口名簿作為申請附件，連同填寫完成的育兒津貼申請表，由戶所代收後再轉交至兒童戶籍所在地的區公所。社會局指，戶政事務所僅能代收轉件，實際審核仍為兒童戶籍地的區公所，相關審核補件等程序仍需配合區公所辦理。

社會局長盧禹聰表示，未來台南將持續推動友善育兒政策，設置更多的公設民營托嬰中心與社區公共托育家園，並推動臨托喘息、居家安胎服務、到宅坐月子媒合平台及育兒指導等多元育兒支持服務，營造市民樂婚、願生及能養的友善城市。

育兒津貼 新生兒 父母

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