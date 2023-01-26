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金紙土石流！ 北港武德宮湧入10萬人塞爆 癱瘓去化系統
今年春節氣氛濃厚，北港武德宮湧現大批人潮，春節期間平均單日人數約達10萬人，是預估人數4倍，信眾祈福補財庫的金紙堆成山高，將武德宮各殿癱瘓，過滿時動輒呈現滑落崩塌的情形，成為難得一見奇景，不少信眾紛紛打卡上傳，保存金紙山山崩與土石流奇景。
武德宮主任委員林安樂說，今年到財神廟行春拜拜的人潮再創新高，平均單日人數約達10萬人，今年春節人潮尖峰在正月初四，因為有些人認為初四之前，神明都算在「放年假」，通常都會在接神日後，再正式參拜祈請，今年正月初五人潮也相當熱絡。
林安樂也說，或許因疫情漸緩、民眾也悶了許久，即便在超強寒流襲擊下，預估人潮仍較去年大幅成長4成，感謝200多名廟方人員，連續9天無休服務信眾，惟今年初四湧入的信眾人數與信眾祈福補財庫的金紙份數遠超過過往經驗，造成去化不及，未來將持續加強。
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