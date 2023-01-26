金紙土石流！ 北港武德宮湧入10萬人塞爆 癱瘓去化系統

今年春節氣氛濃厚，北港武德宮湧現大批人潮，春節期間平均單日人數約達10萬人，是預估人數4倍，信眾祈福補財庫的金紙堆成山高，將武德宮各殿癱瘓，過滿時動輒呈現滑落崩塌的情形，成為難得一見奇景，不少信眾紛紛打卡上傳，保存金紙山山崩與土石流奇景。

武德宮主任委員林安樂說，今年到財神廟行春拜拜的人潮再創新高，平均單日人數約達10萬人，今年春節人潮尖峰在正月初四，因為有些人認為初四之前，神明都算在「放年假」，通常都會在接神日後，再正式參拜祈請，今年正月初五人潮也相當熱絡。