年初五黃偉哲拜大廟迎財神 發開運紅包互道恭喜發財

台南市長黃偉哲自1月20日小年夜開始到各大廟參拜，今天到龍崎文衡殿發「開運紅包」，許多民眾排隊領取，恭喜發財聲此起彼落。黃偉哲向廟內主神關聖帝君祈求國泰民安，市民安居樂業，疫情早日退散。

黃偉哲表示，新年開始要有新氣象，落實青年銀髮福利，是他最重視的事情，包含將生育獎勵金第一、二名子女調高至2萬元，老人健保福利金則依照所得稅率發放，55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3千元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人1萬2千元，100歲以上長者每人2萬元。