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年初五黃偉哲拜大廟迎財神 發開運紅包互道恭喜發財
台南市長黃偉哲自1月20日小年夜開始到各大廟參拜，今天到龍崎文衡殿發「開運紅包」，許多民眾排隊領取，恭喜發財聲此起彼落。黃偉哲向廟內主神關聖帝君祈求國泰民安，市民安居樂業，疫情早日退散。
黃偉哲表示，新年開始要有新氣象，落實青年銀髮福利，是他最重視的事情，包含將生育獎勵金第一、二名子女調高至2萬元，老人健保福利金則依照所得稅率發放，55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3千元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人1萬2千元，100歲以上長者每人2萬元。
他表示，台南是衆神之都，春節期間各大廟宇都有迎財神相關活動，歡迎市民攜家帶眷祈求平安好運到，並祝賀市民金兔年各行各業事業順利。
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