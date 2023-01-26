麥擱吵！雲林出動這款利器 揪噪音亂源開發逾20萬

雲林地區近年頻有居民檢舉改裝車噪音擾亂住居安寧，縣府環保局出動2套聲音照相科技設備與警方「巡迴」20鄉鎮揪亂源，去年度布點執法64場次，有130輛噪音車遭罰，目前正計畫增加1套設備，預計架設在民眾陳情的熱點區域，盼早日消弭噪音車汙染源。

近年斗六、虎尾等鄉鎮市都經常傳出噪音車在夜間呼嘯而過等情形，熟睡中的居民不堪其擾向環保局檢舉與陳情，希望相關單位加強取締，讓噪音車別在夜晚躁動，影響睡眠。

環保局前年起購置1套設備，與警方至各鄉鎮執法33場次，為了提升稽查效率，去年增加1套設備並執法逾60場次，透過儀器進行雙向車輛經過的聲音及車牌辨識，確認是否涉及噪音汙染，成功抓出百輛噪音違規車，共計開出27萬3600元罰單，年度檢舉數也降了5成；斗六張姓市民認為仍須持續取締，才會見效。

環保局表示，今年度稽查作業陸續布點執行，本月已在虎尾鎮林森路二段實施夜間封閉式路檢，由環警及監理單位聯合攔查檢測，共攔查5輛車，其中3輛噪音檢測結果超標6至9.2分貝，最大檢測噪音值更達100分貝，當場開罰累計8100元，另查獲無照駕駛1件、越級駕駛1件、逾檢註銷1件。