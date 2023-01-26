改善安全、衛生問題 台南擴大補助公寓大廈修繕預算

為了改善公寓大廈安全逃生、衛生環境，台南市長黃偉哲宣布今年起將擴大補助公寓大廈共用部分維護修繕預算，從原本的200萬元提高到500萬元，盼打造更多優質大樓住宅。

台南市從去年起開辦公寓大廈共用部分維護修繕補助，預算200萬元，試辦補助項目包括公共空間的環境衛生、防火逃生、排水、外牆等維護修繕，其中，防水排水維護、消防逃生設備、外牆修繕名列前3項，已受理66件。

不過，礙於預算不足，仍有許多大樓等著申請修繕補助，紛紛表達希望市府能增加補助維護修繕的預算經費，黃偉哲得知後，要求相關單位能因應大樓住戶實際需求。

工務局表示，除了今年已提高該項預算為500萬元之外，將會分析去年辦理情況，持續檢討改善不足的地方，評估受補助大樓可提升100至150件。