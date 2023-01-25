戴黑帽嬌客驚喜現身嘉義縣 攝影師神捕捉冠鷿鷈

長年棲息歐亞大陸候鳥冠鷿鷈，冬令時分來台過冬，在嘉義縣濕地被生態觀察家暨攝影師蘇家弘驚喜捕捉，蘇家弘說，這種候鳥相當罕見，能捕捉一兩隻已不容易，目前正生長繁殖羽，預計三四月就會離台。

蘇家弘日前在嘉義縣近新埤某濕地賞鳥時，意外發現可愛冠鸊鷈(編按，音如僻提）正在覓食，另外還有3隻羅紋鴨公鳥、紅頭潛鴨及多隻黑面琵鷺。至於濕地位置在哪，蘇家弘說，因為路小、不易發展觀光，基於環保因素就暫先不公布。

其中最讓蘇家弘意外的是冠鷿鷈的現身，因其全球數量稀少，每年冬天都會到台過冬。他說之前也曾在東石鰲鼓濕地捕捉過其蹤影，再次現身另他和鳥友們驚奇不已。

根據eBird網站簡介，冠鸊鷉常見於湖泊、水庫及大河沿岸，尤其是周邊有蘆葦的水域，牠們會在那裡構築浮台般的巢。冬季有時會出現於近岸的海面（主要是在天氣嚴寒時)。繁殖中成對的鳥領域性強，但冬季時會成群。

蘇家弘補充，他在該濕地看到的冠鸊鷉僅一兩隻，或許其他濕地還有，一般冠鸊鷉約12月到一月就會來台渡冬，每年三四月飛離台灣，想要捕捉嬌客身影，必須得趁快。