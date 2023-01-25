億載金城引弓射鴻兔 傳統射箭等你來體驗

台南市國定古蹟億載金城又名「二鯤鯓砲台」，四周有稜堡且有護城河圍繞，中央處的草皮則是當時用來操練士兵的所在地，文化局融入歷史元素，從初一至初八（29日）在億載金城舉辦「金城引弓射鴻兔」傳統射箭活動，連日來吸引遊客體驗百步穿楊的樂趣，大人小孩都喜歡。

文化局表示，此次活動，推出在「軍事場域」搭配「傳統射箭」，希望讓參與民眾體驗古代君子六藝中「射藝」的魅力，以及背後所蘊涵的文化意義與教育理念。射箭體驗活動每日上午11至12時、下午1時至3時辦理，活動全程免費參加。

連日來億載金城人潮不斷，許多家長帶著小朋友來體驗，親子在專業教練協助下，彎弓射箭，想像自己就是古裝片中的神射手，但真實嘗試後，發現從拉弓瞄準到射箭，處處都要用心，這才體會「射箭看似簡單！實際操作卻不容易，百發百中原來一點都不容易。」

經由教練的講解示範，參加民眾漸入佳境，第1、2箭沒射中，第3箭就能射中。主辦單位指出，體驗活動考量安全性問題限國小四年級以上參加，歡迎大小朋友一起來。

文化局指出， 古蹟景點還規畫「2023台南古蹟行春」系列活動，包括盆景特展、雜耍特技表演、新春導覽、古蹟新春布置等，相關精彩內容及台南古蹟景點春節開放相關訊息，可上文化局網站或「台南古蹟行春」活動網站查詢(http://hsos-culture.tainan.gov.tw/)。