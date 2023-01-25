台中東區樂成宮今抽四季籤 商籤卦象詭譎多變

台中東區樂成宮在今天上午遵循古禮，抽出四季籤，其中象徵國運的士籤，抽出媽祖靈籤的第11籤。樂成宮董事長郭松益說，從聖籤顯示，台灣癸卯年國運將會是穩中趨堅的格局，年底將是重要的轉捩點，凡事要務實，不可以好高騖遠，必須一步一腳印步步為營。

台中東區樂成宮每年依循古禮，由董事長郭松益在正月初四上午出四季籤，今年抽出士（國運）、農、工、商、早冬、晚冬、人口和六畜運勢。

樂成宮說，古時四季籤，又稱公籤，由村庄角頭廟抽出。每年農曆12月24日送神之日起封籤， 因廟中神明返回天庭，等到元月四日接神後才又再开啟籤筒讓民眾用。

其中象徵國運的士籤是媽祖靈籤的第11籤乙酉，籤詩寫到，「靈雞漸漸見分明，凡事且看子丑寅，雲開月出照天下，郎君即便見太平」。

董事長郭松益說，此籤詩顯示，今年癸卯年國運將會是穩中趨堅的格局，年底將是重要的轉捩點，凡事要務實，不可以好高騖遠，必須一步一腳印步步為營。

另外商籤部分，抽出「欲去長江水闊茫，前途未遂運未通，如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢」，郭松益說，商業方面將會是詭譎多變的一年，影響因素較多，須謹慎小心一些。

工業方面，因台灣軔性強，所以會有一番新氣象出現，但應注意情勢變化作因應；稻作方面因受極端氣候影響，春夏季恐怕較難順遂如意，不過到秋冬季時將可掃除陰霾，出現有別於早冬的狀況而有不錯的收穫。

六畜飼養方面會存在一些不利因素，計畫進行中將遭遇一些問題，故不宜躁進，要有風險管理意識，要耐心等待好的時機點出現再大展宏圖。