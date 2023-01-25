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春節漫遊台南月津港 走春踏青日賞花海夜水燈

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市鹽水區月津港親水公園旁波斯花海美不勝收。圖／南市水利局提供
台南市鹽水區月津港親水公園旁波斯花海美不勝收。圖／南市水利局提供

大家走春遊台南絕對不可錯過文化底蘊豐富、充滿地方特色的鹽水月津港！市長黃偉哲今天推介，白天的月津有浪漫夢幻的波斯菊花海及百日草花海，晚上則有以「城裡的月光」為主題的月津港燈節，歡迎大家白天漫遊古樸月津、晚上沉浸璀璨的燈展，感受小鎮的魅力。

南市府水利局表示，目前月津港親水公園附近的信義路兩旁農地，百日草與波斯菊盛開中，隨著陽光與微風飄逸，紅、橘、黃、粉各色花朵形成浪漫的花海。今年共規畫1.2公頃的波斯菊和1.3公頃的百日草花海，其中百日草花海設置步道，方便愛花人士步行，以及合影、賞花。

此外，鹽水公18水岸步道，設計採貼近自然的方式並結合永續發展的思維，實現與水共生的理念。水岸步道沿線種植台灣欒樹等台灣原生樹種，護岸坡腳則採疊石及草地緩坡，營造植被豐富的休閒水岸綠帶，適合民眾散步或騎單車賞遊其中。

另信義路上的「古月橋」連接起古月津港水域空間，改建後橋體圓形拱橋的造型也重現古城意象，「古月橋」寓涵「古月照今城」文化傳承的意義，成為懷舊氛圍的特色新地標，將月津港與在地鹽水古鎮的歷史元素融合並永續傳承，也是月津港必到的拍照打卡景點。

黃偉哲說，月津港白天黑夜都精彩，除了獨特的人文歷史與周邊水域環境及水域燈節外，市府也建構完整的月津港水岸遊憩廊帶，讓倒風內海濕地重現，再現聚波漁火景緻。

台南市鹽水區古月橋橋體圓形拱橋造型重現古城意象充滿懷舊氛圍。圖／南市水利局提供
台南市鹽水區古月橋橋體圓形拱橋造型重現古城意象充滿懷舊氛圍。圖／南市水利局提供
台南市鹽水公18親水步道景色宜人，適合春節踏青。圖／南市水利局提供
台南市鹽水公18親水步道景色宜人，適合春節踏青。圖／南市水利局提供

月津港 黃偉哲 濕地

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