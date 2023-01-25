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佐登妮絲城堡生技園區 帶動嘉義縣觀光工廠熱潮

中央社／ 嘉義縣25日電

佐登妮絲城堡生技園區去年10月在嘉義縣大埔美精密機械園區開張，第一個月即吸引30萬人潮，縣府看到商機積極推動觀光工廠認證與相關旅遊行程，期待全年觀光工廠產值可超過百億元。

佐登妮絲城堡營運後，為嘉義縣帶來一股觀光工廠熱潮，一旁的以生產銅管樂器的卡羅爾觀光工廠、老揚方塊酥觀光工廠都跟著受益。

嘉義縣經濟發展處告訴中央社記者，佐登妮絲城堡開張第一個月即吸引30萬人潮，縣府即規劃串連縣內其他觀光工廠推出旅遊行程，並加速觀光工廠評鑑認證，期待未來每年為嘉義帶來超過新台幣百億產值，並增加就業機會。

經發處表示，嘉義目前有8家經評鑑認證的觀光工廠，包括台灣啤酒嘉義酒廠、民雄金桔、民雄卡普秀、卡羅爾銅管樂器、余順豐花生、梅山梅問屋、欣欣水泥、冷研碳索館，所經營的產品各自不同且具在地特色。

另外，白人牙膏觀光工廠、老揚方塊酥觀光工廠、佐登妮絲城堡與預計今年初開幕的康倪時代美學莊園，縣府都將協助評鑑認證，納入觀光工廠名單。

經發處以去年底才通過觀光工廠評鑑認證的冷研碳索館為例，擁有全國首創吸睛乾冰瀑布、夢幻煙霧泡泡樹，場館內更能感受親手做乾冰，並利用乾冰做各式互動科學體驗，充滿創意與趣味。

經發處也說，卡羅爾觀光工廠是一家生產銅管樂器小號與長號的工廠，品牌世界知名，來此可體驗如何吹喇叭，透過陳列的各式古董銅管樂器，了解銅管樂器演進歷史，外交部也曾安排各國駐台使節來參觀。

嘉義縣文化觀光局說，嘉義以往都靠阿里山美景及豐富的物產如高山茶、咖啡、蚵仔、烏魚子吸引觀光客，從現在起嘉義各式各樣的觀光工廠，也成了不可錯過的景點。

觀光工廠 嘉義 佐登妮絲

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