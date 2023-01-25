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阿里山農民發展林下經濟 種菇養蜂產品供不應求

中央社／ 嘉義縣25日電

嘉義林管處輔導阿里山農民發展林下經濟，培育段木香菇、台灣金線連、養蜂，使得經營林業期間也有收入，目前已有成效，多種產品供不應求，其中乾燥香菇1斤可賣到2000元。

嘉義林管處告訴中央社記者，台灣造林成本高，加上木材市場價格低迷，使得農民投資造林的意願逐年下滑，為了讓農民可以在經營林業的期間也有短期收入，108年起林務局推出「林下經濟」政策。

嘉義林管處108年起輔導鄒族原住民成立「嘉義縣阿里山原住民農林業生產合作社」、嘉義縣番路鄉公興社區集結租地造林地林主籌組「阿里山林業生產合作社」，發展林下經濟。

嘉義林管處說，合作社依生產需求將社員分為香菇組、金線連組、牧蜂組，投入林下經濟生產，經數年經營，在品牌及產值上已有亮眼成績。以段木香菇為例，因有獨特香氣，烘乾後1斤可賣新台幣2000元，還時常缺貨。

此外，一年四季皆有花開適合養蜂，蜂產品口感層次豐富，蜂蜜、花粉、蜂王乳、蜂蠟都獲得消費者好評。

嘉義林管處指出，109年阿里山林業生產合作社嘗試種植台灣金線連，生長情形良好，種植8個月即可收成，且全年無休，目前已發展出養生茶包與養生食品，成為當地出名伴手禮。

嘉義林管處為林下經濟產品也創造「林下良品」品牌，作為與森林共生優質林下經濟產品專屬標誌，讓消費者採購時得以辨識，並協助在各大通路上市。

嘉義林管處副處長李定忠表示，生產林下經濟作物必須與森林循環共生，符合不施用除蟲（草）藥劑及化學肥料的友善生產原則。目前林下產品時常供不應求，預期參與林下經濟栽植的林農會愈來愈多，將成為林農固定收入。

嘉義 阿里山

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