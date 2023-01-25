春節連假長台南人潮多 市區平均交通流量多1成

今天是大年初四，台南市春節出遊人潮從初一起就湧現，市長黃偉哲預期今天家族出遊人數將較去年增多，要求交通局等相關單位持續監控易壅塞路段、調整塞車路段號誌，並即時發布交通訊息，請遊客多多留意各景點地區的交通狀況，利用替代道路，減少行車時間。

交通局長王銘德表示，從20日（小年夜）至24日（初三）期間市區路況尚順暢，經統計市區20日至24日8小時平均交通量約1萬9200餘車次，與去年差異不大，主要車多路段包含永康、大灣與關廟交流道周邊，以及中西區、安平與鹽水等觀光景點，在警察局全力動員疏導下，各路段並無明顯壅塞情形。

王銘德說，23日（初二）至25日（初四）通常為台南觀光人潮最多的時刻，而今年春節連假10天，預期觀光車潮仍將持續至28日(初七)，市區8小時平均交通量也預期將成長1成。

除了國道春節疏運措施外，市府於安平、梅嶺、六甲落羽松、菁寮老街及鹽水月津港等景點都有安排接駁車，智慧交通中心也即時監控全市路況，執行交流道區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況調整號誌控制策略，以隨時紓解壅塞車流。