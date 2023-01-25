H鋼柱一吹就倒！反南市海尾路種電 環團擔心台江有第2個太陽

台南市安南區海尾路兩旁人行道正由市府標租給業者種電，但昨天強風吹襲下，有H型鋼柱被吹倒。居民表示，之前東北季風強勁，也有H型鋼柱被吹倒，接連發生，顯示安全品質有問題，加上在此設置太陽能板，將破壞景觀與生態，籲請市府終止租約，將H型鋼柱移走。

因居民、環保團體反對在海尾路兩旁設置太陽能板表示，廠商日前舉行說明會，工務局表示，簽約時就強調此工程除了要做好安全，且不能砍樹及影響到行道樹，因居民及團體有意見，將請業者做好溝通，而是否繼續施工，由業者自行評估。針對H型鋼柱被吹倒，工務局今天表示，已要求業者做好安全措施，以免發生危險。

南市政府府配合綠能政策辦理道路人行道設置太陽光電發電系統標租案，提供能源開發廠商於人行步道上方設置太陽光電發電設備，安南區海尾路正施工中，但居民反對，擔心影響生態，籲請另覓適合廠址施工。吳姓居民說，太陽能板H型鋼柱被吹倒已是第二起了，顯示結構安全確實有問題，連東北季風都擋不住，何況是颱風？

居民說，這次被強風吹倒的鋼柱位於海尾路與安明路交义口北側，可怕的是，6根螺絲打入土中約5公分，安全性更令人擔心。居民表示，他們反對在綠道設太陽能板，呼籲市府盡速終止租約，將4百多支H型鋼柱全數移走。

環保團體也擔心，海尾路人行道兩側種電只是開始，此後有可能複製北門、將軍、七股的魚塭，在台江流域範圍內台17線安明路兩側魚塭種電，如果得逞，台江會有2顆太陽，生態環境將產生劇變，如候鳥不再來等現象發生。