南市打造特色遊戲場 大潭埤旺萊、華宗公園春節後開工

台南市政府打造區里公園特色遊戲場，春節後啟動。工務局今天表示，關廟區大潭埤旺萊公園、學甲區華宗公園已完成發包，將分別以地方特色及需求為發想，增建特色遊戲區，提供親子同樂遊戲場所。

工務局指出，關廟區大潭埤旺萊公園周圍環繞著大潭埤，湖光水色景色怡人；公園內有大片草皮、林蔭茂密，最吸引人的是有遮陽棚的戲水池，暑假開放戲水，遊客如織，屬於親水觀光公園；電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」電視劇在大潭埤取景，更風光一時。為發展觀光，並提供兒童遊樂區，市府今也編列720萬元預算，在面積0.12公頃的旺萊公園內增設特色遊戲場，以達到公園多樣面貌及豐富性。

關廟區為台灣鳳梨主要產區，遊戲場設施以「鳳梨派對小屋」為主要遊戲塔，以造型鳳梨冠及鳳梨紋打造鳳梨表面樣態，增加小朋友遊戲的趣味性，並展現關廟區特有的鳳梨文化。

學甲區華宗公園鄰近學甲區公所、綜合體育館，周圍住宅區林立，為典型的鄰里公園，腹地小，園內有座涼亭、健走步道，是居民休閒散步好去處，卻因沒有設置遊戲場，缺乏親子同樂場域，為此，市府今年編列500萬元預算增設特色遊戲區，以豐富多樣性小單元構組合成，藉由滑溜、攀爬、擺盪的遊樂設施，提供親子同樂的遊憩場所，也讓孩童可以盡情揮灑體力與歡樂。