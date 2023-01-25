西螺福興宮國運籤抽中「中上籤」多方思考即可迎刃而解

大年初四接神抽公籤，雲林縣西螺福興宮今晚子時舉行接神儀式，鳴鐘鼓36次迎接媽祖回宮，董事長楊文鐘抽出國運籤等4支公籤，國運籤抽中第27籤「君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂。財寶自然終吉利，凡事無傷不用求。」是中上吉籤。

西螺福興宮今天子時鳴鐘鼓36次，迎接朝天述職正神聖駕回宮，隨後進行開聖籤抽癸卯年公籤，抽出4支公籤，分別為國運籤、人口籤、五穀籤及六畜籤，由西螺福興宮董事長楊文鐘代表開籤、抽公籤，占卜癸卯年公籤運勢。

今年國運籤在第6次抽籤後出爐，抽中第27首戊辰，籤文為「君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂。財寶自然終吉利，凡事無傷不用求。」楊文鐘說，這支是中上吉籤，籤意內容為需審慎決策時，可以多方思考，自然而然會有權衡之計、迎刃而解。