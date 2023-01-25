影／北港朝天宮抽公籤 再中「癸酉」籤 解籤直言不太妙

雲林縣北港朝天宮今晚子時舉行接神儀式，鳴鐘鼓迎接媽祖聖駕回宮，隨後開聖籤抽癸卯年公籤，抽出6支公籤中，董事長蔡咏鍀直言人口籤和2年前一樣，看起來不太好，且人口籤會影響其他5支籤，鼓勵民眾今年保守行事。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，今年整體運勢看起來不佳，人口籤抽得不太好，和2年前疫情嚴重時抽到的一樣，會影響各方面發展，水的部分看起來不夠充足，五穀、港運看似不錯，但仍有變數，所以大家凡事都要保守一點，做生意的也不要太衝刺。

朝天宮組長紀仁智說，「港運」籤起源於北港，因戒嚴時期無法抽國運籤，另命名指「北港運途」，至今仍維持傳統。媽祖在農曆12月24日上天庭向玉皇大帝稟告整年事情，初四子時接獲指示下凡，關閉廟門保持肅靜抽公籤，接獲今年運勢指示。

人口籤抽中第59籤癸酉，有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

水路籤抽中第15籤丙辰，八十原來是太公，看看晚景遇文王，目下緊事休相問，勸君且守待運通。

五穀籤抽中第52籤壬午，功名事業本由天，不須掛念意懸懸，若問中間遲與速，風雲際會在眼前。

港運籤抽中第55籤癸丑，須知進退總虛言，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然。

六畜籤抽中第21籤丁己，十方佛法有靈通，大難禍患不相同，紅日當空常照耀，還有貴人到家堂。