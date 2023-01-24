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寒流帶來9級強陣風 台南月津港燈節部分作品被吹壞

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南月津港燈節部分作品受到強風吹襲而損壞，目前已拖到岸邊整修。圖／文化局提供
台南月津港燈節部分作品受到強風吹襲而損壞，目前已拖到岸邊整修。圖／文化局提供

氣溫驟降、強風猛吹，新春期間受到歡迎的台南鹽水「月津港燈節」展出藝術品因而受損，文化局檢視共有5件，已經拖往岸邊搶修中，將視天候狀況，決定後續何時恢復展出。

月津港燈節被譽為台灣最美水岸藝術燈節，，今年以「城裡的月光」為策展主題，4大燈區集結50組藝術團隊的75組藝術作品，14日開展以來估計已吸引超過20萬遊客湧進鹽水賞燈。

文化局表示，受到昨夜開始的霸王級寒流影響，鹽水當地吹起超過9級強陣風，部分作品受到風勢影響出現損壞狀況，包括藝術燈區「夜市蜃樓」、「綁架月亮」、「海之城」等作品，尤其夜市蜃樓、綁架月亮兩件作品受損情形嚴重。

此外，學生徵件燈區約有2件作品，包括「穿梭」、「明月幾時有」等作品也受到波及而受損。

春節十天連假已過半，文化局邀請民眾一起來鹽水，白天可逛月之美術館，為了迎接兔年，月之美術館除了同樣有趣味詼諧、厭世卻可愛的圖像角色IP虛擬館員「兔大叔」，埋伏在場域周邊歡迎大家。

此外，永成戲院前由在地的「禹禹藝術工作室」，再度帶來巨型兔子雕塑作品《永成放映中：戲兔之夢》，可愛的胖胖兔帶著夢想飛上宇宙，相當吸睛。

文化局表示，鹽水月之美術館「漫月美行動」展期自即日起至2月12日，啟燈時間17:30～22:00；「2023月津港燈節」展期同樣至2月12日，17:30～23:00啟燈。更多活動詳情及周邊服務資訊請上活動官方臉書粉專查詢。

台南月津港燈節部分作品受到強風吹襲而損壞，目前已拖到岸邊整修。圖／文化局提供
台南月津港燈節部分作品受到強風吹襲而損壞，目前已拖到岸邊整修。圖／文化局提供

文化局 月津港 台南

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