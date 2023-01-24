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初三寒流強風來襲 嘉義縣鄉親熱情不減排隊領縣長紅包

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
大年初三寒流南下，嘉義縣長翁章梁與立委蔡易餘一同展開第三天春節寺廟發紅包，第一站由六腳鄉媽堂開始。圖／嘉義縣政府提供
大年初三寒流南下，嘉義縣長翁章梁與立委蔡易餘一同展開第三天春節寺廟發紅包，第一站由六腳鄉媽堂開始。圖／嘉義縣政府提供

大年初三寒流南下，嘉義縣長翁章梁在立委蔡易餘等民意代表陪同下，展開第三天春節寺廟發紅包行程，第一站由六腳鄉媽堂開始，連跑六腳、太保、水上、鹿草、番路5鄉鎮市，共9家寺廟；翁章梁說，今日氣溫驟降又起風，寒風直吹，見這麼多鄉親來排隊可見大家過節熱情不減。

寒流來襲，氣溫瞬間驟降，嘉義縣想領縣長紅包的鄉親仍熱情不減，許多長輩透早就在寺廟前排隊等候，翁章梁憂鄉親受寒，快速參拜及向鄉親拜年致意，就從一旁行走不便、無法久站，坐在敬老座位的長輩開始發起紅包，逐一向長輩噓寒問暖。

翁章梁說，大年初三持續在廟宇發紅包，期待透過發紅包讓大家沾沾喜氣、歡喜過年，期望在新的一年，嘉義縣都能平安順利，鄉親們不管住在嘉義或在外縣市工作，在神明庇佑下每個人都能越來越好。

蔡易餘表示，大年初三和縣長一起來發紅包，鄉親很熱情不受寒流影響，今年是有史以來最長的10天年假，希望鄉親們在過年能好好休息與親友把握難得相聚時光。

大年初三嘉義縣長翁章梁憂長輩受寒，貼心從坐在敬老座位的長輩們開始發起紅包。圖／嘉義縣政府提供
大年初三嘉義縣長翁章梁憂長輩受寒，貼心從坐在敬老座位的長輩們開始發起紅包。圖／嘉義縣政府提供
大年初三嘉義縣長輩們拿到縣長翁章梁紅包開心合影。圖／嘉義縣政府提供
大年初三嘉義縣長輩們拿到縣長翁章梁紅包開心合影。圖／嘉義縣政府提供
大年初三寒流來襲，氣溫驟降，想領嘉義縣長紅包的鄉親仍熱情不減，透早就在寺廟前排隊等候。圖／嘉義縣政府提供
大年初三寒流來襲，氣溫驟降，想領嘉義縣長紅包的鄉親仍熱情不減，透早就在寺廟前排隊等候。圖／嘉義縣政府提供

紅包 翁章梁 嘉義 寒流

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