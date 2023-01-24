初三寒流強風來襲 嘉義縣鄉親熱情不減排隊領縣長紅包
大年初三寒流南下，嘉義縣長翁章梁在立委蔡易餘等民意代表陪同下，展開第三天春節寺廟發紅包行程，第一站由六腳鄉媽堂開始，連跑六腳、太保、水上、鹿草、番路5鄉鎮市，共9家寺廟；翁章梁說，今日氣溫驟降又起風，寒風直吹，見這麼多鄉親來排隊可見大家過節熱情不減。
寒流來襲，氣溫瞬間驟降，嘉義縣想領縣長紅包的鄉親仍熱情不減，許多長輩透早就在寺廟前排隊等候，翁章梁憂鄉親受寒，快速參拜及向鄉親拜年致意，就從一旁行走不便、無法久站，坐在敬老座位的長輩開始發起紅包，逐一向長輩噓寒問暖。
翁章梁說，大年初三持續在廟宇發紅包，期待透過發紅包讓大家沾沾喜氣、歡喜過年，期望在新的一年，嘉義縣都能平安順利，鄉親們不管住在嘉義或在外縣市工作，在神明庇佑下每個人都能越來越好。
蔡易餘表示，大年初三和縣長一起來發紅包，鄉親很熱情不受寒流影響，今年是有史以來最長的10天年假，希望鄉親們在過年能好好休息與親友把握難得相聚時光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言