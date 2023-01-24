影／強勁風勢 嘉義市文化路鐵圍牆及浪板擋不住強風遭吹起
初三寒流南下發威，嘉義縣市今天風力大於6級，走春人潮塞爆的嘉義文化路夜市中午陸續傳出工地烤漆鋼板圍牆、採光造型浪板遭強風吹起搖搖欲墜，畫面相當驚人，嚇壞不少過路民眾，警消獲報合力排除，所幸無人傷亡。
今日大年初三嘉義縣市氣溫驟降，風勢強勁，中午嘉義市文化路一處工地圍牆及一店面採光浪板疑因強風釀禍，鋼板圍牆傾斜倒塌，採光造型浪板吊掛3樓高搖搖欲墜，警消獲報立即趕往，為防意外發生，警消單位先行封路管控，呼籲民眾勿強行通過，以免發生意外。
嘉義市消防局消防人員出動雲梯車，上升至3樓高，冒著強風於建築外牆外拆除搖搖欲墜的造型浪板；嘉義市警察局派遣警力至現場交管，防止民眾進入危險區域，警消合力排出事故，所幸及早發現未造成民眾受傷；目前風勢仍強勁，氣溫驟降，提醒民眾外出注意安全作好保暖措施。
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