嘉義水上鄉粗溪關帝廟聖誕 首度祭出摸彩贈機車等大獎

嘉義縣水上鄉粗溪關帝廟主祀關聖帝君，廟方為恭祝農曆正月13日關聖帝君聖誕千秋，首度舉辦添香油600元獲得摸彩券一張抽獎活動，祭出大獎為光陽機車2名額等21項獎項，地方鄉親熱情參與，活動即日起至2月3日晚上6點截止，並於3日廟方舉辦晚會上抽出幸運得主。

擁200年歷史的粗溪關帝廟，今年初改選主任委員會，由粗溪社區發展協會理事長賴進發高票當選接任；賴進發表示，為讓廟宇更廣為人知，首度於關帝廟聖誕千秋盛會上舉辦添油香抽獎活動，抽獎品由委員們贊助提供，他說，當主委以幫助村內長輩們建構老人食堂活動中心為目標。

水上粗溪關帝廟指出，這此獎項包括頭獎光陽GP125機車2台、貳獎iPhone 14 128G 1台、參獎國際牌吸塵器1台、肆獎43吋電視2台、伍獎國際牌除濕機1台、陸獎國際牌微波爐2台、柒獎國際牌IH電磁爐2台及捌獎腳踏車10輛，共21個大獎，頭獎者須自行掛牌。

總幹事徐淑芬指出，獎項於2月3日晚會陸續抽出，過程錄影備存，中獎者若不在場，廟方於會後會以電話通知，並請攜帶票根至關帝廟領獎，她提醒，票根遺失不予補發，請妥善保管。