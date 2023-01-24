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台南春節後這些道路將動工 包括永康交流道南下右轉專用道

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導

為解決國道1號永康交流道上下班塞車問題，台南市政府將在農曆春節年後，動工增設南下右轉專用車道，併同大灣路942巷與復興路246巷計畫道路開闢工程，也將在年後陸續動工，此外安定交流道北出匝道擁塞問題，也將同時拓寬178線市道，可望紓解南科上班時的車潮

工務局表示，在年後還要開工的重要道路工程，還包括開闢大橋三街至東橋一路8M計畫道路，可提供永康區大橋重劃區一條新的聯外道路，讓大橋國中學生上下學更便捷、安全。

工務局指出，為了解決永康交流道上下班車潮，經常造成交流道及周遭平面道路交通壅塞，將拓寬改善中正北路，增設3.5公尺寬右轉專用車道，分流往永安路車量，以緩解南向路段交通壅塞情形；增設南下右轉專用車道工程範圍，自中正北路318巷口至永康交流道南下匝道間，長度約162公尺，將進行拆除、側溝及道路工程，工期預計90日曆天。

而永康區交流道增設南下右轉專用車道工程，與永康區大灣路942巷8M計畫道路開闢工程，及復興路246巷(次17-2號)12M計畫道路開闢工程，為併同決標案，避免廠商同時開工遭遇缺工缺料問題，因此，採逐一接續開工施作。

還有，為解決安定交流道，南科上班北出匝道車潮壅塞問題，市府與高公局合作，並委託高公局一併代辦拓寬市道178線工程，全案高公局也預計於春節後擇期開工。

為解決國道1號永康交流道上下班塞車問題，台南市政府將在農曆春節年後，動工增設南下右轉專用車道，併同大灣路942巷與復興路246巷計畫道路開闢工程，也將在年後陸續動工。圖／工務局提供
為解決國道1號永康交流道上下班塞車問題，台南市政府將在農曆春節年後，動工增設南下右轉專用車道，併同大灣路942巷與復興路246巷計畫道路開闢工程，也將在年後陸續動工。圖／工務局提供
為解決國道1號永康交流道上下班塞車問題，台南市政府將在農曆春節年後，動工增設南下右轉專用車道，併同大灣路942巷與復興路246巷計畫道路開闢工程，也將在年後陸續動工。圖／工務局提供
為解決國道1號永康交流道上下班塞車問題，台南市政府將在農曆春節年後，動工增設南下右轉專用車道，併同大灣路942巷與復興路246巷計畫道路開闢工程，也將在年後陸續動工。圖／工務局提供
為解決國道1號永康交流道上下班塞車問題，台南市政府將在農曆春節年後，動工增設南下右轉專用車道，併同大灣路942巷與復興路246巷計畫道路開闢工程，也將在年後陸續動工。圖／工務局提供
為解決國道1號永康交流道上下班塞車問題，台南市政府將在農曆春節年後，動工增設南下右轉專用車道，併同大灣路942巷與復興路246巷計畫道路開闢工程，也將在年後陸續動工。圖／工務局提供
台南市政府春節後將開闢大橋三街至東橋一路8M計畫道路，可提供永康區大橋重劃區一條新的聯外道路。圖／工務局提供
台南市政府春節後將開闢大橋三街至東橋一路8M計畫道路，可提供永康區大橋重劃區一條新的聯外道路。圖／工務局提供

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