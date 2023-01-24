寒流來了！專家教你農漁牧如何防寒害

昨夜起氣溫驟降，台南市政府表示，強烈大陸冷氣團南下，24到26日清晨受寒流影響，台南市屬黃色燈號「寒冷」的縣市，有10度以下氣溫發生的機率，請農友注意降雨及低溫寒流動態，做好農漁畜防寒相關措施，並同步注意自身健康安全。

農業局長李建裕表示，低溫危害農作物速度較慢但持續時間較久，冷空氣過境後應注意修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施，並進行病害防治，確保農產品品質及產量。

農業局表示，在果樹方面，番荔枝、棗、木瓜等，已屆採收者宜加速採收，加強果實套袋或全株包覆及表土覆蓋等防寒設施，以減少損失；正值開花期者，果園應實施噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力；寒流過後，若有受害之果樹，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

蔬菜方面，較不耐寒的葉菜類蔬菜可採收應立即採收，未採收可設置防風牆、防風罩、塑膠布；洋香瓜等瓜菜類，可設置隧道棚防風；小果番茄等果菜類，應適當提高土壤溼度、避免土壤過度乾燥，以達保溫寒效效果。

花卉方面，除強化塑膠棚溫室等防寒設施外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

養殖漁業方面，越冬養殖的漁民在魚塭北側搭蓋防風棚，且棚蓋與水面角度應小於30度，並加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備；放養數量因環境、條件、種類而異，越冬溝內密度以虱目魚在每立方公尺1.3公斤以下為宜；寒流來襲時，儘量避免有驚動魚塭內魚群行為，例如：投餌、換水及無謂地開關水車，避免因擾動水體，致水溫下降；水溫若低於15℃時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫，減輕死亡。