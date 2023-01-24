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台南氣溫降 農漁畜產業加強防寒措施

中央社／ 台南24日電

中央氣象局發布低溫特報，台南市為將有攝氏10度以下氣溫發生機率的黃色燈號，台南市政府除了提醒民眾注意保暖，並由農業局加強提供農漁畜產業防寒措施，降低寒害損失。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，中央氣象局天氣預報顯示，今天起至26日受寒流影響，台南市屬黃色燈號，有10度以下氣溫發生機率，農民應做好產業防寒措施，在年假期間從事農務工作時要注意自身健康。

農業局指出，番荔枝（釋迦）、棗、木瓜等已屆採收等果樹宜加速採收，加強果實套袋或全株包覆及表土覆蓋等防寒設施，正值開花期者，果園應實施噴水或增施鉀肥，增加作物耐寒力。

農業局指出，較不耐寒的葉菜類蔬菜，可採收者應立即採收，未採收可設置防風牆、防風罩、塑膠布；洋香瓜等瓜菜類可設置隧道棚防風；小果番茄等果菜類，應適當提高土壤溼度、避免土壤過度乾燥，以達保溫效果。

農業局指出，越冬養殖的漁民可在魚塭北側搭蓋防風棚，並加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備，寒流來襲時避免投餌、換水等驚動魚群行為，以免擾動水體，致水溫下降。畜牧業則應加強仔畜禽保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜禽舍溫度及溼度。

農業局指出，各區公所已經密切注意並宣導相關防範措施，後續若有災情顯現，農民可主動向在地公所通報。

台南 氣象局 農民

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