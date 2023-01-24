快訊

紅包別花光、換3顏色新錢包…兔年招財開運、刮刮樂中獎秘訣一次看

過年學習不寂寞！5個「AI練口說」App增強英文能力 邊看邊學還能糾正發音

阿里山限定 一種飛行生活觀文創品「森，2488」開賣

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義林管處在阿里山國家森林遊樂區「森，2488品牌概念館」推出出遊可以隨時掏出賞鳥法寶的側背提袋。圖／林務局嘉義林管處提供
嘉義林管處在阿里山國家森林遊樂區「森，2488品牌概念館」推出出遊可以隨時掏出賞鳥法寶的側背提袋。圖／林務局嘉義林管處提供

林務局嘉義林區管理處以阿里山常見鳥種作為設計原型，於春節期間在阿里山國家森林遊樂區「森，2488品牌概念館」開賣7項文創商品，有帝雉、冠羽畫眉、火冠戴菊鳥等。

「森，2488」品牌概念館，位於阿里山國家森林遊樂區入口轉運站3樓，每日營業時間上午9點至下午5點。館內的文創商品自開幕以來極具話題性，有以阿里山為名植物、老櫻花樹作品、林下良品等系列商品販售，廣受民眾好評。

嘉義林管處指出，這次首創以阿里山特殊的鳥類為設計、發想「一種飛行生活觀」鳥類文創商品，帶入生態保育議題，讓文創與生態物種完美結合，品味生態好物。

嘉義林管處長張岱表示，有別以往優雅靜態的林產品風格，這次鳥類的文創商品設計，是從鳥類觀點加入文青元素、色彩繽紛，用另一個角度詮釋生態文創，期望能讓民眾感受活潑的阿里山鳥類生態。

嘉義林管處在阿里山國家森林遊樂區「森，2488品牌概念館」開賣的環保餐具餐墊組。圖／林務局嘉義林管處提供
嘉義林管處在阿里山國家森林遊樂區「森，2488品牌概念館」開賣的環保餐具餐墊組。圖／林務局嘉義林管處提供
嘉義林管處在阿里山國家森林遊樂區「森，2488品牌概念館」開賣以火冠戴菊鳥配色的斗篷式雨衣。圖／林務局嘉義林管處提供
嘉義林管處在阿里山國家森林遊樂區「森，2488品牌概念館」開賣以火冠戴菊鳥配色的斗篷式雨衣。圖／林務局嘉義林管處提供
嘉義林管處以鳥類觀點設計「一種飛行生活觀」系列文創商品，在阿里山國家森林遊樂區「森，2488品牌概念館」限定開賣。圖／林務局嘉義林管處提供
嘉義林管處以鳥類觀點設計「一種飛行生活觀」系列文創商品，在阿里山國家森林遊樂區「森，2488品牌概念館」限定開賣。圖／林務局嘉義林管處提供

阿里山 文創 嘉義

延伸閱讀

春節出遊青創基地 中市勞工局歡迎大家文創藝術走春

重返職場 黃素霞安平老街開文創店

阿里山觸口「山の埕」試營運 春節逗熱鬧添喜氣

春節連假 阿里山遊樂區、高跟鞋教堂等景點交通疏導措施公告

相關新聞

春節賞花小旅行最療癒 雲林花田和草嶺花訊看這裡

今天大年初二回娘家，天氣很好，正是踏青賞花最佳時機，雲林縣草嶺石壁櫻花、李花盛開，莿桐、林內的花海繽紛，其中兩鄉的花海及...

嘉義縣市長齊發兔紅包 回娘家10大精選景點這樣玩

大年初二回娘家闔家歡聚，嘉義市走春除了市立美術館、檜意森活村等市區知名景點，不少「返嘉」民眾選擇鬧中取靜，到嘉義市後花園...

雲林5大廟平安求財年味濃 新春「香火之路」人潮爆滿

今天大年初二，雲林縣北港朝天宮、武德宮、西螺福興宮、虎尾持法媽祖宮、麥寮拱範宮五大廟，參拜搶平安、求財運的人潮一波接一波...

今年台南棒球賽全年無休 各項賽事報你知

台南棒球賽事今年全年無休！今年開春由巨人盃青少棒比賽揭開序幕，此外，1月還有華南金控盃台南市代表隊選拔賽，5月有華南金控...

台南淨零購物碳標籤全台之冠 食品、飲料等占多數

台南市目前有289項產品取得碳標籤，包括有2座焚化爐也有得到碳足跡標籤認證，在全台1360項碳標籤產品中占21.3％，居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。