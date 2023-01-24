阿里山限定 一種飛行生活觀文創品「森，2488」開賣

林務局嘉義林區管理處以阿里山常見鳥種作為設計原型，於春節期間在阿里山國家森林遊樂區「森，2488品牌概念館」開賣7項文創商品，有帝雉、冠羽畫眉、火冠戴菊鳥等。

「森，2488」品牌概念館，位於阿里山國家森林遊樂區入口轉運站3樓，每日營業時間上午9點至下午5點。館內的文創商品自開幕以來極具話題性，有以阿里山為名植物、老櫻花樹作品、林下良品等系列商品販售，廣受民眾好評。

嘉義林管處指出，這次首創以阿里山特殊的鳥類為設計、發想「一種飛行生活觀」鳥類文創商品，帶入生態保育議題，讓文創與生態物種完美結合，品味生態好物。