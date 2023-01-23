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重返職場 黃素霞安平老街開文創店

中央社／ 中央社

半輩子沉浸在紡織廠和家庭的黃素霞，在小孩成年後決定重返職場，卻不知做什麼，學了按摩又學行銷，最終在台南安平老街開設文創商店，在邁入老年之際還能擁有拚事業的成就感。

64歲黃素霞曾在紡織廠當作業員，婚後專心在家中相夫教子，半世紀就這麼溜走了，10年前小孩成年長大，不必終日待在家中，黃素霞決定重返職場，但因年過半百又脫節社會太久，一時之間無所適從，不知要做什麼才好。

黃素霞先是報名勞動部職訓課程，學習經絡按摩技能，再透過勞動部多元培力就業計畫進入台南市北區大港社區發展協會負責香草產品行銷，對個性內向的黃素霞來說，賣東西真的是一大挑戰。

「一開始心裡很抗拒，常開不了口」黃素霞說，她沒有銷售經驗，真的很怕面對客人，後來遇到遊客中暑，她又學過按摩，店內剛好有香草舒緩產品，就自告奮勇幫遊客按摩，就此打開心中枷鎖，逐漸熟練，也有了信心，更讓她驚訝的是，這些行為帶動商品銷量，是黃素霞從沒想到的事。

隨著多元培力計畫結束，已對商品行銷產生興趣的黃素霞，決定再給自己一次機會，她和兒子共同創業，在人潮聚集的台南安平老街經營「海山藝館」紀念品專賣店，主打大港社區香草產品、生態系相關文創商品。

黃素霞親和力十足，雖是大媽級櫃姐，但透過和客人搏感情的行銷方式，客源逐漸向外拓展，不只培養出死忠顧客，也讓她邁入老年之際譜下職涯新篇章，即使遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，遊客銳減，黃素霞還是咬著牙撐下去。

沒想過可在人生黃昏時跨出職涯一大步，黃素霞感謝勞動部給資源讓她走出不一樣的路，政府培訓課程、就業轉介資源多，多虧這段歷程，她才能成功創業，黃素霞說，人生總有意想不到的結果。

台南 創業 銀髮族 老街

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