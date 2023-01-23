春節賞花小旅行最療癒 雲林花田和草嶺花訊看這裡

今天大年初二回娘家，天氣很好，正是踏青賞花最佳時機，雲林縣草嶺石壁櫻花、李花盛開，莿桐、林內的花海繽紛，其中兩鄉的花海及公路花田大「爆花」，賞花人潮大爆滿，遊客說，春遊最好就是拜拜和賞花，心靈療癒迎新年。

根據氣象局預報初三、初四受寒流影響，各地天氣降溫，空曠地區出現10度左右低溫，但雲林縣今天一早陽光露臉，艷陽高照，許多年輕人還穿短袖清涼裝出遊，民眾把握好天氣賞花踏青，雲林莿桐、林內及古坑草嶺的花季是首選。

靠近林內鄉水利博物館附近的花田，一大片波斯花海，尤其今年天氣影響落羽松紅得較晚，水利博物館內水圳兩旁的落羽松已丰姿曼妙，吸引大批民眾賞花、拍照，像置身異國山野風光之中，人人顯得心曠神怡。

莿桐花海在縣道156線孩沙里附近，約有25公頃花田，一望無際白、粉紅、大紅、黃色等顏色的波斯菊，另外還有向日葵，莿桐公所推出「花田饗樂」，在花田中設置小朋友最愛的氣墊遊具及各種裝置藝術，讓大家拍照打卡，另外還有樂團、街頭藝人、社區及社團精彩演出，音樂與彩花揮映，美不勝收。