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春節賞花小旅行最療癒 雲林花田和草嶺花訊看這裡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
草嶺櫻花盛開，是春遊最佳賞花去處。記者蔡維斌／攝影
草嶺櫻花盛開，是春遊最佳賞花去處。記者蔡維斌／攝影

今天大年初二回娘家，天氣很好，正是踏青賞花最佳時機，雲林縣草嶺石壁櫻花、李花盛開，莿桐、林內的花海繽紛，其中兩鄉的花海及公路花田大「爆花」，賞花人潮大爆滿，遊客說，春遊最好就是拜拜和賞花，心靈療癒迎新年。

根據氣象局預報初三、初四受寒流影響，各地天氣降溫，空曠地區出現10度左右低溫，但雲林縣今天一早陽光露臉，艷陽高照，許多年輕人還穿短袖清涼裝出遊，民眾把握好天氣賞花踏青，雲林莿桐、林內及古坑草嶺的花季是首選。

靠近林內鄉水利博物館附近的花田，一大片波斯花海，尤其今年天氣影響落羽松紅得較晚，水利博物館內水圳兩旁的落羽松已丰姿曼妙，吸引大批民眾賞花、拍照，像置身異國山野風光之中，人人顯得心曠神怡。

莿桐花海在縣道156線孩沙里附近，約有25公頃花田，一望無際白、粉紅、大紅、黃色等顏色的波斯菊，另外還有向日葵，莿桐公所推出「花田饗樂」，在花田中設置小朋友最愛的氣墊遊具及各種裝置藝術，讓大家拍照打卡，另外還有樂團、街頭藝人、社區及社團精彩演出，音樂與彩花揮映，美不勝收。

這幾年打響名氣的草嶺石壁櫻花，今年因天候影響，花期較晚，但已有不少地方的櫻花已盛開，草嶺村民表示，目前草嶺櫻花賞花最佳地點是在草嶺隧道口前青山坪，園區內的寒櫻、河津櫻及李花都已綻放，預計明天初三後「大爆花」，石壁、草嶺的粉紅佳人、桃花、李花也會接續盛開，櫻花季預估在2月1日至3月5日最適宜。

莿桐鄉花海位在縣道156線孩沙里附近，約有25公頃花田一望無際。記者蔡維斌／攝影
莿桐鄉花海位在縣道156線孩沙里附近，約有25公頃花田一望無際。記者蔡維斌／攝影
莿桐鄉花海位在縣道156線孩沙里附近，約有25公頃花田一望無際。記者蔡維斌／攝影
莿桐鄉花海位在縣道156線孩沙里附近，約有25公頃花田一望無際。記者蔡維斌／攝影
林內鄉水利博物館落羽松水道，宛如置身異國風景，美不勝收。記者蔡維斌／攝影
林內鄉水利博物館落羽松水道，宛如置身異國風景，美不勝收。記者蔡維斌／攝影
莿桐鄉花海位在縣道156線孩沙里附近，約有25公頃花田一望無際。記者蔡維斌／攝影
莿桐鄉花海位在縣道156線孩沙里附近，約有25公頃花田一望無際。記者蔡維斌／攝影
草嶺櫻花盛開，是春遊最佳賞花去處。記者蔡維斌／攝影
草嶺櫻花盛開，是春遊最佳賞花去處。記者蔡維斌／攝影

草嶺 賞花 櫻花季

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