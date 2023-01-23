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嘉義縣市長齊發兔紅包 回娘家10大精選景點這樣玩
大年初二回娘家闔家歡聚，嘉義市走春除了市立美術館、檜意森活村等市區知名景點，不少「返嘉」民眾選擇鬧中取靜，到嘉義市後花園「蘭潭」享受湖光山色，遠離喧囂沈澱心情。
嘉義市長黃敏惠今天一早就到震安宮、朝天宮、大天宮及文財殿發送限量兔年開運小紅包，祝福平安開運一整年，吸引不少民眾排隊索取沾福氣。嘉義縣長翁章梁也偕同民代陪同下，一早展開發紅包行程，首站自朴子雙溪里石碼宮，一連跑了朴子、新港、民雄、大林、梅山、竹崎、中埔7鄉鎮共11家寺廟；各廟門庭若市，熱鬧滾滾，
除了拜拜求福求財，不少返鄉民眾也四處走春，嘉義縣市景點湧現人潮。嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，近年來陸續整建包括環潭步道、人行道、停車空間及公廁提供遊客貼心舒適遊憩環境；蘭潭也優化月影潭心、音樂噴泉以及姊妹亭等景點，透過光環境的營造，入夜更絢麗，不論何時來都可賞到蘭潭不同的美。
嘉義縣耳熟能詳觀光景點更是多到數不完，除了國家級阿里山賞花，翁章梁導覽推薦親子景點10大精選，帶著孩子從山玩到海，逐鹿部落的餵小鹿、獨角仙農場餵小牛喝奶奶、故宮南院認識國寶，東石外傘頂洲耙蛤蜊、布袋海上巴士的搶灘體驗無人島，親子共遊踏青，保證10天連假讓孩子天天徹底放電。
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