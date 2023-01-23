雲林5大廟平安求財年味濃 新春「香火之路」人潮爆滿

今天大年初二，雲林縣北港朝天宮、武德宮、西螺福興宮、虎尾持法媽祖宮、麥寮拱範宮五大廟，參拜搶平安、求財運的人潮一波接一波，到處人山人海，包羅萬象的新春嘉年華，帶動濃濃的年味，雲林5大廟成為新春必走的「香火之路」。

雲林縣每年觀光人數最多的北港朝天宮，尤其昨天人更多，廟前大街及市區景點，萬頭鑽動，今天盡管氣象預報低溫，加上大家忙著回娘家，人潮不如初一多，但朝天宮廟前特產老街的北港大餅、麻油特產買不完，廟裡廟外更是擠滿人。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，估計大年初一到初二兩天來約有30萬人次湧進北港拜拜，今年疫情解封加上天氣好，朝拜人潮比前兩年多，人擠人但防疫不可少，廟方不時廣播提醒戴好口罩，平安健康過好年。

北港武德宮是國內財神祖廟，求財人潮也是滿滿滿，每個人爭相補財庫金，祈求兔年金銀數不完，大殿的純銅大元寶更是求財民眾的最愛，摸元寶的人大排長龍，供奉在正殿財神主神下方的黑虎將軍，拜換母錢的人更多，不少人拿自己的錢包過火，祈求錢財裝滿袋，財運滾滾來。

武德宮今年製作15萬份包有兩枚1元硬幣的小紅包作為求財錢母，其中300包裝有兩枚999.9純金的財神與虎爺造型的紀念金幣，凡點光明燈的幸運兒有機會獲得金幣錢母，廟方曾獲金氏世界紀錄的大金爐，更是財金燒得火旺，象徵錢財旺旺來。

西螺福興宮太平媽祖，和西螺大橋景點結合，吸引數萬人潮，整條太平老街張燈結綵，點綴得年節人氣旺旺旺。麥寮拱範宮今年更把廟前老街，掛滿小燈籠，讓麥寮街仔閃亮，福光滿照，喜氣洋洋。

國內建築最典雅的虎尾持法媽祖宮，宮廷花園的廟景，成為所有香客拍照的最愛，講究環保的持法媽祖不燒金紙，1爐1炷香，敲響平安鐘，過平安橋更是一大特色，讓每個走平安橋的人心安安。