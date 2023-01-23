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今年台南棒球賽全年無休 各項賽事報你知
台南棒球賽事今年全年無休！今年開春由巨人盃青少棒比賽揭開序幕，此外，1月還有華南金控盃台南市代表隊選拔賽，5月有華南金控全國少棒賽，7月則有U12世界盃，一連串的棒球賽事將點燃棒球迷的熱情。
台南市體育局指出，今年台南將主辦多項賽事，從1月初舉行巨人盃青少棒賽、1月中華南金控少棒選拔賽，5月將舉辦華南金控全國少棒錦標賽，7月則有重頭戲U12世界盃少棒賽，緊接著將迎來全國等級最高的綜合性運動賽會全國運動會，其中也包含棒球運動項目，同時間也將舉辦巨人盃青棒、少棒錦標賽，一整年都有重要比賽，將台南打造成棒球聖地，擦亮台南棒球之都的招牌。
市長黃偉哲表示，棒球一直是台南體育的重點發展項目，市府重視基層棒球運動，積極落實三級銜接，每年更挹注相當多經費協助基層棒球發展。其中，今年的U12世界盃少棒賽將是第5度承辦，市府會全力規畫這場優質賽事，而今年也特別慎重舉辦華南金控盃代表隊選拔賽，讓台南小將提前準備。
另外，為了豐富賽會內容，選拔賽重新設計大會標誌、主題歌曲，並將推出全新台南市隊代表隊球衣，希望小朋友更認真準備投入選拔。10月21日至10月26日的全國運更是今年的重頭戲。
體育局長陳良乾說，棒球是台南市的傳統項目，以此次華南金控盃台南市代表隊選拔賽為例，除了將規格提高外，代表隊選手在選出後也將隨即投入3階段集訓，集訓過程藉由每個期別不同強度的體能及技術能力等2面向訓練選手的基礎能力及實戰能力，希望選手在集訓期間能精進自身技術，突破自己。
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