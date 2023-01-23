快訊

首個超級大紅包出爐！2000萬刮刮樂現身宜蘭 小孩猜拳贏了挑中頭獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年台南棒球賽全年無休 各項賽事報你知

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南棒球賽事今年全年無休，開春由巨人盃青少棒比賽揭開序幕，1月還有華南金控盃台南市代表隊選拔賽，5月有華南金控全國少棒賽，7月則有U12世界盃。圖／台南市體育局提供
台南棒球賽事今年全年無休，開春由巨人盃青少棒比賽揭開序幕，1月還有華南金控盃台南市代表隊選拔賽，5月有華南金控全國少棒賽，7月則有U12世界盃。圖／台南市體育局提供

台南棒球賽事今年全年無休！今年開春由巨人盃青少棒比賽揭開序幕，此外，1月還有華南金控盃台南市代表隊選拔賽，5月有華南金控全國少棒賽，7月則有U12世界盃，一連串的棒球賽事將點燃棒球迷的熱情。

台南市體育局指出，今年台南將主辦多項賽事，從1月初舉行巨人盃青少棒賽、1月中華南金控少棒選拔賽，5月將舉辦華南金控全國少棒錦標賽，7月則有重頭戲U12世界盃少棒賽，緊接著將迎來全國等級最高的綜合性運動賽會全國運動會，其中也包含棒球運動項目，同時間也將舉辦巨人盃青棒、少棒錦標賽，一整年都有重要比賽，將台南打造成棒球聖地，擦亮台南棒球之都的招牌。

市長黃偉哲表示，棒球一直是台南體育的重點發展項目，市府重視基層棒球運動，積極落實三級銜接，每年更挹注相當多經費協助基層棒球發展。其中，今年的U12世界盃少棒賽將是第5度承辦，市府會全力規畫這場優質賽事，而今年也特別慎重舉辦華南金控盃代表隊選拔賽，讓台南小將提前準備。

另外，為了豐富賽會內容，選拔賽重新設計大會標誌、主題歌曲，並將推出全新台南市隊代表隊球衣，希望小朋友更認真準備投入選拔。10月21日至10月26日的全國運更是今年的重頭戲。

體育局長陳良乾說，棒球是台南市的傳統項目，以此次華南金控盃台南市代表隊選拔賽為例，除了將規格提高外，代表隊選手在選出後也將隨即投入3階段集訓，集訓過程藉由每個期別不同強度的體能及技術能力等2面向訓練選手的基礎能力及實戰能力，希望選手在集訓期間能精進自身技術，突破自己。

台南棒球賽事今年全年無休，開春由巨人盃青少棒比賽揭開序幕，1月還有華南金控盃台南市代表隊選拔賽，5月有華南金控全國少棒賽，7月則有U12世界盃。圖／台南市體育局提供
台南棒球賽事今年全年無休，開春由巨人盃青少棒比賽揭開序幕，1月還有華南金控盃台南市代表隊選拔賽，5月有華南金控全國少棒賽，7月則有U12世界盃。圖／台南市體育局提供
台南棒球賽事今年全年無休，開春由巨人盃青少棒比賽揭開序幕，1月還有華南金控盃台南市代表隊選拔賽，5月有華南金控全國少棒賽，7月則有U12世界盃。圖／台南市體育局提供
台南棒球賽事今年全年無休，開春由巨人盃青少棒比賽揭開序幕，1月還有華南金控盃台南市代表隊選拔賽，5月有華南金控全國少棒賽，7月則有U12世界盃。圖／台南市體育局提供

台南 棒球

延伸閱讀

備戰全國華南金控盃少棒賽 南市代表隊選拔激戰5天

棒球／吳丞哲、林航、林威志重返業餘 加盟新北禾聯

桃園棒球教父捐第3輛車 張滄彬：拋磚引玉企業支持棒球

新北打造智能羽球場、未來棒球館 最快2月1日搶先體驗

相關新聞

注意時間！雲縣府豪灑「雲林幣」大紅包 限時限量開搶

雲林縣政府「雲林幣扭一下App」發放線上新春紅包，昨天及今天已發出4萬份，明、後天上午8點將再各發放2萬份，另參加「政令...

今年台南棒球賽全年無休 各項賽事報你知

台南棒球賽事今年全年無休！今年開春由巨人盃青少棒比賽揭開序幕，此外，1月還有華南金控盃台南市代表隊選拔賽，5月有華南金控...

台南淨零購物碳標籤全台之冠 食品、飲料等占多數

台南市目前有289項產品取得碳標籤，包括有2座焚化爐也有得到碳足跡標籤認證，在全台1360項碳標籤產品中占21.3％，居...

另類古蹟夜景！北港巷弄燈會啟燈 到3月這天都能來賞燈

雲林縣北港巷弄燈會今年由在地藝師以北港鎮歷史建築與老街道方向設計製作，依街造景呈現巷弄璀璨，五光十色的復古花燈工藝，相映...

兔年限定！嘉市勇媽送小紅包藏祝福語 拿到的人出運了

迎新年，各地推出今年生肖兔年的紀念小物，嘉義市長黃敏惠今天到城隍廟及九華山地藏庵上香祈福，隨即至文化局廣場發送限量兔年開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。